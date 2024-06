Boda en Telecinco: la conocida pareja que pasará por el altar en medio de rumores de infidelidad

En Telecinco son expertos en dar sorpresas tanto a sus invitados como a la audiencia. El reality que se emite en exclusiva en Mitele Plus, Los vecinos de la casa de al lado no se ha quedado atrás y se ha lanzado a anunciar una pedida de mano y un paso por el altar en pleno directo.

La pareja en cuestión no es otra que la formada por Alex Girona y Gabriela, quienes tras conocerse en La isla de las tentaciones decidieron empezar una relación no sin dificultades pues las infidelidades han sido una constante en la pareja.

A pesar de los reveses que han sufrido, la preja ha decidido hacer oídos sordos a las críticas y a todos los que cuestionaban su relación y apostar por su historia.

Boda sorpresa

Una caja con forma de corazón que enseñaba Cristina Boscá al comienzo de la gala del exclusivo reality de mitele PLUS hacía saltar las alarmas en el plató. ¿De qué se trataba? Pues bien, dentro había nada más y nada menos... ¡que el anillo con el que Álex Girona le ha pedido matrimonio a Gabriella en pleno directo!

Tras ver un vídeo en donde el concursante valenciano compraba un anillo en una joyería, este no se lo pensaba dos veces e iba directo hacia su ya prometida. En el centro del plató, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' le daba un inicial abrazo y comenzaba su discurso: "Te quiero dar las gracias por formar parte de mi vida. Gracias por sacar lo mejor de mí en cada momento. Siempre te he dicho que tienes unos ojos que con tu mirada lo dices todo (...)".

¿¡PERO CÓMO ES ESTE MOMENTO QUE ACABAMOS DE VIVIR EN DIRECTO!? 💣



🔴 https://t.co/BeQy2u6jGP#VecinosGala17 #Vecinos24J pic.twitter.com/E5OiHrM9Uz — Los Vecinos de la Casa de al Lado (@vecinosmitele) June 24, 2024

"(...) No me voy a cansar de pedirte perdón por todo lo que te he hecho", señalaba Álex, refiriéndose a las numerosas infidelidades que se han destapado sobre él y que han puesto en entredicho su relación con Gabriella. Es entonces ahí cuando Álex soltaba la bomba: "Ya que nos hemos conocido en televisión, hemos roto en televisión y hemos vuelto en televisión, solo me falta una cosa por hacer en televisión". Álex Girona iba directo a la caja, la abría y cogía el anillo.

Posteriormente y tras dirigirse de nuevo hacia Gabriella, apuntaba lo siguiente, antes de ponerse de rodillas: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y quería preguntarte: ¿Gabriella, quieres pasar el resto de tu vida conmigo?". Tras esta pregunta, Gabriella no lo dudaba y le abrazaba muy emocionada.

"Soy un hombre nuevo familia", apuntaba Álex, poniéndole el anillo a Gabriella y mirando a cámara. "¡Que me caso!", exclamaba Gabriella, con una sonrisa de oreja a oreja. Un momento muy emotivo y especial que hemos vivido en 'Los vecinos de la casa de al lado' y del que nos hemos podido enterar antes que nadie.