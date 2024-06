Buenas noticias para los mayores de 18 años: el regalo de 400 a 1.500 euros del Gobierno para sacarse el permiso de conducir si están en esta lista

Una de las mayores responsabilidades que da la mayoría edad es la posiblidad de poder obtener el permisod e conducir de clase B. Pero, apartir de este añolos jóvenes de 16 años pdorán sacarse este carnetd e conducir. Desde el año que viene podrán sacarse un nuevo carnet de conducir, cumpliendo unos requisitos que te contaremos a continuación. En nuestro país tan sólo existían dos permisos que podían obtenerse con menos de 18 años (el AM y el A1) y desde 2024 el siguiente carnet también estará disponible. Si tienes 16 años estás de suerte, el nuevo carnet de conducir que estará disponible en España desde 2024 puede interesarte.

Se trata del carnet B1 que, si no conoces, te permite conducir cuadriciclos, triciclos o quads de hasta 400 kg de peso y con una potencia máxima de 15 kW, lo que se traduce en una velocidad no superior a 60 km/h. Este nuevo carnet tendrá una validez de tres años después de los cuales podrás obtener el carnet B antes mencionado. Sin embargo, si eres mayor de edad y te sacaste el carnet de conducir o permiso B después de 2013, podrás ver que el permiso B1 aparece reflejado en la parte posterior, ya que es el formato europeo de carnet de conducir.

Ayuda para los conductores

De hecho, aquellos que tengan pensando sacarse el carnet de conducir, el tipo B, están de enhorabuena. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado el extracto de la Resolución de 14 de junio de 2024, de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a personas jóvenes asturianas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la obtención de los permisos de conducción de las clases B, C y D durante 2024.

Podrán solicitar subvención las personas jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido los 18 años, sin prejuicio de la edad mínima para la obtención de los permisos de clase D, y que no superen la edad máxima que establezca la normativa vigente del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.c) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

b) Estar empadronadas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con una antigüedad mínima de un año desde la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

c) Estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito del Principado de Asturias en la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

d) En relación con la obtención de los permisos de conducción de las clases subvencionables indicadas en la base primera de las que rigen la convocatoria, encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

1.ª Estar matriculadas en una escuela particular de conductores legalmente constituida radicada en el Principado de Asturias, en adelante autoescuela, para la obtención de los permisos de conducción de las clases indicadas.

2.ª Haber obtenido el permiso de conducción de las clases indicadas para el que se solicita subvención con fecha de expedición entre el 1 de enero de 2024 y la fecha de presentación de la solicitud de subvención. En ningún caso serán subvencionables los citados permisos de conducción expedidos con anterioridad a dicha fecha.

El importe total de la convocatoria asciende a un total de ciento cuarenta y nueve mil cien euros (149.100) euros. La subvención individualizada por persona beneficiaria consistirá en una cantidad cierta por las cuantías establecidas a continuación en función de la clase de permiso de conducción:

a) Clase B: coches y vehículos ligeros. Permisos: B, B+E: 400 €.

b) Clase C: camiones. Permisos profesionales: C, C1, C+E, C1+E: 1.000 €.

c) Clase D: autobuses. Permisos profesionales: D, D1, D+E, D1+E: 1.500 €.

El plazo para presentar la solicitud será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Ventajas del carnet tipo B

El periodo de vigencia de los B es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años. Por todo ello, el permiso de conducir tipo B autoriza para conducir los siguientes vehículos.

Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. Se autoriza a la conducción en territorio nacional con una antigüedad del permiso superior a dos años, de automóviles sin remolque impulsados por combustibles alternativos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kg pero que no exceda los 4.250 kg, siempre que la masa que supere los 3.500 kg provenga exclusivamente del exceso de masa del sistema de propulsión respecto al sistema de propulsión de un vehículo de las mismas dimensiones que esté equipado con un motor convencional de combustión interna con encendido por chispa o por compresión, y siempre que no se incremente la capacidad de carga respecto al mismo vehículo.