Más cambios en Telecinco con el adiós de Joaquín Prat: la cadena anuncia el sustituto

No ha habido un solo programa del corazón, ni una sola revista o debate relacionado con la prensa rosa en el que no se haya comentado el embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Y es que, si ya la relación entre los futuros padres sorprendía cuando salía a la luz el pasado mes de febrero, la llegada de este bebé que se espera a finales de año, en diciembre, ha impactado.

Ha supuesto un auténtico revuelo mediático. Y lo ha hecho por muchos motivos. Está la juventud de la pareja, están los escasos 5 meses de noviazgo, está el pasado conflictivo de Carlo Costanzia, está la venta de la noticia a una revista, está la unión de dos consuegras, Terelu Campos y Mar Flores que, se especula, nunca se han llevado bien y que, según parece no acercarán posturas en un futuro próximo. Y es que a la modelo no le sienta nada bien que la presentadora hable de la buena nueva y de su hijo en televisión. Aunque, no es la única que comparte esta opinión. Cada cual con su razones, pero la realidad es que las críticas a la hija de María Teresa Campos por la entrevista concedida a ‘De viernes’ no han cesado.

Benito Domínguez

Una de esas personas que no ha dudado en rajar ha sido, como viene siendo habitual, Alessandro Lequio. Así, un día más el ex marido de Ana García Obregón no se ha cortado un pelo para hablar sobre las Campos. Para el colaborador de ‘Vamos a ver’, además de estar ante el inicio de un circo mediático muy largo, también nos encontramos ante un negocio muy rentable. “Por supuesto que vamos a seguir viendo exclusivas de todo”, empezaba diciendo el italiano. “A mi lo que me faltó saber es si el dinero de la exclusiva del viernes es para llenar el colchón de su hija o va directamente para su bolsillo”, se preguntaba contestándose al momento. Y es que la pregunta para Lequio es hasta innecesaria porque no hay debate. “La respuesta no la necesitamos porque ya la sabemos” expresaba en alusión a que el importe íntegro de la entrevista se lo quedaría Terelu.

100.000 euros para Terelu

Y le daría para mucho porque, según el ex marido de Ana García Obregón, la madre de Alejandra Rubio se habría podido embolsar 100.000 euros. “Se habla de 100.000 euros que recibió Terelu por la entrevista que dio el viernes por la noche. Me parece un dinero importante y algo le debería dar a su hija”, desvelaba muy tajante tanto, que su actitud y, sobre todo, su información no gustaba al presentador de ‘Vamos a ver’. Joaquín Prat le reprochaba el hablar de dinero: “A nosotros eso nos importa poco. Sabemos que ha cobrado. Lo sabe todo el mundo, pero tampoco hace falta dar las cifras. Además desconozco si son esas cifras”, alegaba el periodista contando con el apoyo del resto de colaboradores del plató.

“Pero como lo irán diciendo por ahí, a mi me parece que nuestro programa debe ser el primero que lo haga”, insistía, sin embargo, Alessandro Lequio antes de puntualizar que le “parece increíble que le dieran más a la mamá que a la hija”, algo que, sin embargo no tendría porqué ser así. Minutos más tarde, otra de las colaboradoras del programa, Isabel Rábago, negaba la información del italiano. “Acabo de recibir un mensaje desmintiendo la cantidad que tú has afirmado sobre lo que Terelu ha cobrado. Terelu dice que ni por asomo ha cobrado esa cantidad”, rebatía la tertuliana sin convencer a Lequio. “Qué va a decir ella”, sentenciaba Alessandro .

Cambios en verano

