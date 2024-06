Carmen Borrego se derrumba al contar esto de su hijo: "Me deja sin mi nieto"

Carmen Borrego no parece avanzar en lo que a recuperar la relación con su nieto se refiere. La colaboradora sigue distanciada de José María Almoguera desde que este decidiera cortar la relación con su familia a golpe de exclusiva junto a su mujer, Paola Olmedo, de la que supuestamente iba a divorciarse pero con la que por el momento, sigue casado.

La hermana de Terelu Campos ha aparecido en Vamos ver para contar la última hora de Alejandra Rubio, tras su vuelta a los platós y para de pasao, responder a Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa Campos y que últimamente se ha convertido en el azote de las Campos.

La colaboradora no ha podido evitar venirse abajo al hablar del duro momento que atraviesa por la no relación con su hijo y de la consecuencia de no ver a su nieto tras el descuentro con José María Almoguera.

Borrego opina

Carmen Borrego contesta a Gustavo delate de toda la audiencia en 'Vamos a ver'. La colaboradora escucha las fuertes declaraciones que éste hizo sobre su relación con su hijo y cuenta todos los detalles de su relación.

"Por ahí no se pasa, el día que escuché esas palabras de Gustavo por primera vez me dio una crisis de nervios", empieza diciendo Carmen Borrego. Tras esto, manda un mensaje al que fuese chófer de Teresa Campos: "Si quieres hacer daño, si te lo propones, no lo haces mejor".

En cuanto al comentario de Gustavo sobre la relación de Carmen con su hijo, sentencia: "Alguien que es capaz de ir contra una madre en el momento más complicado de una madre, no se merece mi aprecio". Y además añade: "Él puede seguir hablando, tiene derecho a vernir cuando quiera, tiene todos los derechos a estrenar, pero le pediría que respete la relación o no relación con mi hijo porque el sufrimiento es grande".

Carmen Borrego, rota al hablar del distanciamiento con su hijo: "Me dolerá hasta el día que me muera"

Los colaboradores le preguntan si el embarazo de Alejandra Rubio y la buena relación que tiene con la familia puede suponer que su hijo se reconcilie finalmente con Carmen Borrego. Ella, muy emocionada, contesta: "Ojalá, pienso que cuando un hijo tiene problemas con una madre, lo debe tener con una madre y no con toda la familia".

Pero al saber que su hijo felicitó a Alejandra Rubio, todo se tranquilizó: "Hay Una cosa que me ha extrañado, era que él metiera a toda la familia, esto ha aclarado a toda la familia y es un paso importante". En cuanto a que Carmen Borrego se reconcilie, comenta: "La esperanza no la he perdido ni la voy a perder nunca, porque si la pierdo...".

Sobre este distanciamiento y la mala relación, dice: "Me duele y me dolerá hasta el día que me muera porque es mi hijo. Seguiré ejerciendo de madre porque no he hecho nada, él sabe que me va a tener sí o sí".

Po último, Carmen Borrego confiesa sus sentimientos: "Cuando uno toma la decisión de dejar de tener relación con una madre y se me deja sin mi nieto, creo que todo lo que venga de la familia, lo que hace es empeorar. Es cuestión de tiempo y ojalá las aguas vuelvan a su cauce".