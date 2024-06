Se desvela la verdad del inesperado fichaje de la hija de Rocío Carrasco con Ana Rosa: "Después de mi despido"

La esencia de Sálvame ha vuelto casi por completo. Porque si bien es cierto que no están, y puede que nunca lleguen a estar, todos los rostros más conocidos e icónicos del desaparecido magacín rosa de Telecinco, la realidad es que por el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ han pasado para quedarse personajes clave de este universo. Un universo que, por otro lado, está retomando su tono más gamberro e irónico. Los colaboradores no se cortan ni un pelo. Ya no hay listas negras, ni temas prohibidos como denunciaron tener en la última etapa en Medisat, y es por ello, por lo que las críticas son feroces, las bromas constantes y las preguntas comprometidas. Buena muestra de ello es la vuelta del polígrafo de Conchita Pérez.

Esta nueva versión del ‘Deluxe’ ha llegado por todo lo alto. Y es que la primera persona en someterse a la máquina de la verdad era, nada más y nada menos, que Marta Riesco. Porque la polémica sigue, casi dos años después de su relación con Antonio David, muy presente en la vida de la periodista. Son muchas las incógnitas que aún quedaban por saber y los colaboradores no han tenido piedad con su compañera a la que le han hecho preguntas de todo y por todo, siendo una de las cuestiones y, también de las respuestas más controvertidas las relacionadas con la hija de Antonio David, con Rocío Flores.

"¿Te produce rechazo Rocío Flores?", preguntaban María Patiño y compañía. “No”, respondía por su parte Marta Riesco que, por sus gestos, parecía olerse ese tajante “miente” que salía de boca de Conchita y que no dudaba en replicar. “¿Puedo explicarme ya? Es que para mí la palabra rechazo es una cosa super fuerte. Yo ahora mismo siento indiferencia absoluta sobre esta persona, pero claro como me ha explicado Conchita eso al final es un rechazo”, aludía la ex novia de Antonio David dando pie al interés de la presentadora de “en qué momento te decepciona Rocío Flores”.

Nunca ha habido amistad

“Nunca tuve grandes expectativas sobre ella”, respondía tajante lanzándoles una pullita a los que ahora son sus compañeros: “Los de Sálvame os habéis inventado que éramos amigas. Yo no he sido amiga de esa persona. Yo estaba con su padre cuando, a los 7-8 meses me dice que la iban a contratar en el Programa de Ana Rosa y que si la podía ayudar a integrarse en el grupo y a que se sentara bien en el programa porque encima pasa lo del documental”, contaba. “Ahí es cuando empiezo a tener una relación con ella que no puedo calificar de amistad porque ella es la hija”, añadía Marta que contaba con la aprobación de Kiko Hernández por esa estrategia. “Claro, tú lo que querías era ganarte a la hija para tener contento al padre, es que yo lo entiendo”, apuntaba el colaborador.

De hecho, los motivos de esa falta de amistad entre las dos se fueron fraguando poco a poco. “A mí lo que no me gusta de Rocío es cómo me ha tratado No me merecía que me trataran mal y hacerme feos como decir ‘si viene Marta yo no voy’, ‘no quiero hacerme fotos con Marta’... Después de mi despido es cuando me di cuenta que nadie quería que estuviera en su vida”, contaba la periodista.