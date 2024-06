La inesperada reconciliación de Carmen Borrego tras el embarazo: "No merece la pena vivir así y el sufrimiento"

A pesar de que la relación entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera está totalmente rota desde hace casi tres meses, la noticia del embarazo de Alejandra Rubio habría servido para que el nieto de María Teresa Campos acerque posturas con el resto de su familia; o por lo menos, con su prima.

Así lo ha revelado Terelu Campos en su entrevista en '¡De Viernes!'. "Le pregunté a Alejandra si ha tenido algún contacto y me dijo que había sido muy bonito. Alejandra para ellos es su prima pequeña" ha relatado, dejando entrever que José María ha felicitado de una manera especial a su hija tras salir a la luz su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia.

No ha sido la única que ha hablado con el joven, ya que aunque el hijo de Carmen Borrego no habría contestado al mensaje de felicitación que le envió su madre el pasado 12 de junio en su 34º cumpleaños, sí respondió a su tía, como ha confesado Terelu, que ha aprovechado su última aparición para hacer un llamamiento a su sobrino para que el embarazo de Alejandra sirva para unir a su familia: "Esto se tiene que acabar. Es el momento de que se tiendan las manos por todas las partes. No merece la pena vivir así y el sufrimiento. De alguna manera me estoy dirigiendo a él. Me dirijo a todos los que formamos la familia y que todo vuelva a donde no tenía que haberse cortado nunca" ha pedido.

Un llamamiento al que José María ha reaccionado con absoluta indiferencia. Impasible, el nieto de Teresa Campos ha evitado confirmar si es cierto que ha felicitado a su prima por su embarazo ni cómo se ha tomado esta inesperada noticia por el poco tiempo de relación que lleva con Carlo Costanzia.

Serio, cabeza alta y mirada al frente -un gesto que repite día a día ante las cámaras- el hijo de Borrego tampoco ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Terelu y ha guardado silencio sobre si la llegada de un nuevo miembro a su familia servirá para acercar posturas con su madre.

Alejandra Rubio, la reacción con la que responde a las críticas por su embarazo

oras después de su regreso a Madrid tras una semana alejada del foco mediático disfrutando de unos días de descanso en Ibiza y Formentera con Carlo Costanzia tras anunciar a bombo y platillo su embarazo en portada de la revista '¡Hola!', Alejandra Rubio ha acudido a una revisión en la madrileña Fundación Jiménez Díaz.

Sin la compañía de su novio, la hija de Terelu Campos llegaba a primera hora de este miércoles al hospital para hacerse unos análisis y, tras comprobar que todo marcha correctamente, abandonaba el lugar abrumada por la presencia de varios fotógrafos y reporteros expectantes por conseguir sus primeras palabras sobre su futura maternidad.

Con un top blanco que dejaba su incipiente barriguita a la vista -casi imperceptible puesto que es muy delgada y apenas ha cogido peso en estos casi cuatro meses de embarazo- Alejandra ha tenido que caminar un largo trecho hasta encontrar un taxi y no le ha quedado más remedio que enfrentarse a las preguntas de la prensa.

María González Falcó

Hablando por teléfono en todo momento y con unas gafas de sol para que sus ojos no transmitan cómo se siente, la nieta de María Teresa Campos ha evitado revelar cómo se encuentra y el motivo por el que Carlo no la ha acompañado al hopsital. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la entrevista de su madre en '¡De Viernes!' y no ha confirmado si es cierto que Mar Flores se enteró del embarazo horas antes de que se publicase la exclusiva.

Sin embargo, su tímida sonrisa y algunos gestos que ha hecho al escuchar alguna de las preguntas dejan entrever que está feliz y que pasa olímpicamente de las críticas por haber dado el paso de ser madre con el actor tras apenas 5 meses de relación.

Y, aunque guarda silencio para proteger su millonaria exclusiva y se reserva para su reaparición esta tarde en 'Así es la vida', sí ha dado las gracias por las felicitaciones.