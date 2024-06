Matamoros cuenta por fin cómo conoció a su nuevo amor y habla del importante paso que va a dar en su relación: "Me apetecía contarlo a los cuatro vientos"

El célebre clan Matamoros es tan amplio como prolijo, al e¡menos en lo que a noticias y facturación se refiere. Una de las más pequeñas de la familia, Anita, fruto de la relación de Kiko Matamoros y Makoke, decidía seguir la estela de dos de sus hermanos, Diego y Laura y dedicarse al mundillo influencer.

En Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, la joven no desperdicia ocación para compartir sus outfits, planes en familia o con amigos y colaboraciones con conocidas marcas de moda.

Sin embargo, había una parcela que la influencer había mantenido en la intimidad hasta ahora. Y es que mientras con su anterior relación con un empresario prefirió no hacerla pública y no compartir datos en sus redes de su noviazgo, algo parece haber cambiado deLa sde que sale con el cantante Johnny Garso, con quien protagonizaba el último videoclip del artista y de quien está tan enemorada que confiesa tener que "contarlo a los 4 vientos".

La influencer no solo se atreve a compartir en redes lo enamorada que está, además ha puesto fecha de inicio a su nueva relación y ha contado cómo y desde cuándo conoce al cantante que l eha robado el corazón.

Nuevo amor

Anita Matamoros está muy enamorada. La hija de Makoke se ha sincerado y ha contado cómo conoció a su novio, el cantante Johnny Garso, diez años mayor que ella. Además de contar los detalles desconocidos de su relación, la influencer de 23 años se ha declarado públicamente a través de su perfil oficial de Instagram coincidiendo hoy con una fecha muy especial: su primer cumpleaños juntos.

Desde que decidiera abrir sus redes y empezar a crear contenido, consiguiendo cada vez más seguidores, y después cumpliera la mayoría de edad, Anita Matamoros nunca ha sido de airear sus relaciones en público. Ha tenido varios noviazgos que sí han sido conocidos, pues siendo una cara tan conocida es difícil de mantener en secreto un romance... aunque ella sí que lo ha intentado por activa y por pasiva.

Su última relación con Nacho Santandreu se conoció porque se les pilló besándose apasionadamente en la playa, pero ella apenas compartió fotos con él durante el tiempo que duró su relación. Apenas un puñado de imágenes en las que ni siquiera se veía el rostro de su chico, que era 16 años mayor que ella. Su ruptura se conoció a primeros de año, momento en el que Anita atravesaba un bache emocional del que se sinceraba en redes sociales.

Por lo que ha contado, poco después inició su relación amorosa con Johnny Garso. Y es que la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha sacado a la luz todos los detalles de su historia de amor con el cantante de punk-rock de 34 años. "Llevo cinco meses con él, estoy superenamorada, pero le conozco desde hace mucho tiempo, desde hace ocho años. Éramos colegas y pues hubo de repente… Estoy enamoradísima, me hace canciones…", reflexiona la joven, que es la primera vez que "se atreve a contarlo" porque también es la primera vez que se siente así.

"Soy tan feliz que me apetecía contarlo a los cuatro vientos", ha reconocido la hermana de Laura Matamoros, que ahora ha aprovechado la ocasión para felicitar el cumpleaños a su chico, que cumple 34 primaveras. "Feliz cumpleaños, mi amor. Eres, sin duda, la persona más llena de vida que he conocido jamás. Ojalá devolverte tan solo un poco de todo lo que me das. Qué ganas de seguir creciendo juntos", escribe Anita Matamoros, hija de Makoke, que solo pide seguir a su lado para "brindar por todo lo que les regale la vida".