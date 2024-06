Anabel Pantoja desvela el motivo de su embarazo: "Cuando me muera no se va a quedar aquí nadie mío"

De vuelta al trabajo en el plató de 'Supervivientes', Anabel Pantoja está demostrando que compagina a la perfección su faceta profesional con su embarazo del que está intentando disfrutar al máximo a pesar de las críticas que ha recibido. En esta ocasión la sobrina de Isabel Pantoja aprovechó su posición como colaboradora del programa para enviarle un mensaje 'envenenado' a su ex marido, Omar Sánchez.

Comentando el reencuentro de Adara y Bosco Martínez Bordiú en el programa tras la corta relación sentimental que mantuvieron durante su anterior paso por la isla de 'Supervivientes', Anabel destacaba la personalidad de Bosco por lo bien que se está portando con su compañera en esta nueva etapa del concurso. "Más quisiera yo y muchas de las mujeres que estamos aquí tener un ex como Bosco" sentenciaba Anabel lanzándole un 'zasca' a Omar tras sus últimas declaraciones sobre su embarazo.

Ante esta afirmación, Jorge Javier Vázquez hacía referencia a cómo se habrá quedado Omar después de estas palabras, una reacción que no le importa nada a Anabel en la nueva etapa que está viviendo al lado del futuro padre de su bebé, David Roríguez.

María González Falcó

Su embarazo

Sus fans la habían escuchando decir cientos de veces que quería mucho a los niños pero solo "para un ratito" y que había decidido no tener hijos con Omar Sánchez, con el que llegó a casarse. Es por eso que les ha sorprendido que, a los pocos meses de conocer a su pareja actual, el fisioterapeuta de 26 años David Rodríguez, se lanzase a la búsqueda del embarazo que por fin ha llegado tras un aborto natural en octubre del año pasado.

La influencer, conocedora de esta gran duda, ha decidido centrar su vídeo en resolver esta cuestión y ha enumerado las razones por las que ha cambiado de opinión acerca de la maternidad y por las que sí ha querido tener un hijo con David y no antes: "Siempre había pensado que tengo que viajar, que tengo que descubrir sitios, que no me puedo morir sin ver ciertos sitios, no ir de fiesta, sino por conocer. También quería tener mi independencia, pero me vino un cambio en mi mente, aunque eso no se da, tiene que darse que estés con la persona que te empuje a ello", cuentan desde Outdoor.

Pese a ese comentario, la prima de Isa Pantoja ha dejado claro que también cree que podría haber dado el paso estando soltera y que, incluso, llegó a planteárselo antes de conocer a David. Aunque ella no lo ha mencionado, ese anhelo de ser madre le llegó estando con Yulen Pereira, pues fue durante su relación cuando decidió iniciar el tratamiento para congelar óvulos; una información que compartió con Jorge Javier Vázquez en el 'Deluxe'.

"A mí ahora me ha cuadrado porque tengo a la mejor persona para ello, no he podido elegir mejor persona que él y eso llega, no te pones a calcular con una calculadora", añadía la sevillana, que acto seguido se contradecía y reconocía que no todo ha sido fruto del azar: "Es que también he visto que son 38 años los que voy a cumplir, no son 20 y pico y cada vez hay más problemas".

"También llego a pensar que cuando me muera no se va a quedar aquí nadie mío, pero sobre todo quiero experimentar eso que me han hablado tanto de lo maravilloso que es el tener un hijo", ha reconocido también Anabel, que ha terminado su vídeo comentando que está teniendo un embarazo muy bueno, pero que no lo está disfrutando porque tiene mucho trabajo: "Y no voy a dar ni clases ni consejos de maternidad porque no me considero todavía madre".