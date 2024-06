Las duras críticas de Ana Rosa contra Alejandra Rubio y su colaboradora Anabel Pantoja: "No te puedes quejar".

Ana Rosa Quintana ha hecho unas declaraciones incendiarias sobre el reciente embarazo de Alejandra Rubio. La presentadora no ve con buenos ojos que la hija de Terelu Campos haya vendido la exclusiva de la noticia, cuando es una de las máximas defensoras en televisión sobre mantener los asuntos familiares lejos de las cámaras.

Contraria a su filosofía, Alejandra ha seguido el mismo camino que Anabel Pantoja pocas semanas después. "Cuando tú das el paso, no de darle la exclusiva a la revista que quieras, sino que cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida has entrado en otro sitio. tiene todo el derecho, pero ya no puede decir yo no hablo de mi vida", expresaba de forma rotunda la presentadora.

"Me parece perfecto y así nosotros tenemos temas. Pero lo que no te puedes quejar es de que se hable de la exclusiva que has dado", continuaba diciendo, expresando sus motivos para opinar de esa forma. "Pero que es un embarazo, que no ha atracado un banco, antes teníamos los niños con 25 años... Que tienes todo el derecho de vender, cuando decides compartir tienes que entender que la gente opine y no pasa nada".

"No es bueno enfadarse así cuando se está embarazada. No sé quién le ha dicho esa barbaridad de tal... todo el mundo ha dicho en general es una noticia buenísima, es una alegría, es verdad que es precipitado pero Alejandra no puede cargar así contra sus compañeros, porque es colaboradora y ha hablado de otras personas", señaló sobre los comentarios posteriores de la hija de Terelu Campos.

Ana Rosa quiso finalizar su alegato con una opinión sobre esto último, señalando que al igual que sus temas familiares los quiere discutir de manera privada, las quejas que tenga contras sus compañeros también puede solucionarlas de la misma manera. "Generalizar no me parece oportuno, ella conoce a quien haya dicho algo que le ha molestado y se lo puede decir y no crear mal ambiente en general".