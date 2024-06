Eduardo Noriega ficha por Disney+ en su nueva y sorprendente producción española

Eduardo Noriega llega a Disney+. El actor será uno de los protagonistas de ‘La increíble historia de Julia Pastrana’, la nueva serie que prepara la plataforma, tal y como ha podido saber en exclusiva YOTELE. Esta ficción, que ya se encuentra en fase de rodaje, se trata de una producción de AF Films y que cuenta con una historia muy internacional.

Como el propio nombre del proyecto indica, se trata de un biopic de Julia Pastrana, que fue una mujer mexicana del siglo XIX que sufría hipertricosis, una enfermedad que la hacía parecer un hombre lobo, y que fue exhibida en espectáculos con personas peculiares por toda Europa y Estados Unidos durante los años de su corta vida, pues murió a los 26 años.

Noriega no está solo como protagonista, sino que contará con los mexicanos Fátima Molina y Cristo Fernández junto a él. La primera ya ha participado como protagonista de series como ‘Diablero’ de Netflix o ‘Papás por encargo’ de Disney+, mientras que el segundo es conocido por interpretar a un camarero en las películas del universo cinematográfico de Marvel ‘Spiderman: No Way Home’ y ‘Venom: El Último Baile’.

Este nuevo proyecto, que se está grabando en España, se une a otras ficciones ya adelantadas previamente por YOTELE como la dramedia ‘Custodia repartida’ dirigida por Javier Fesser u ‘Olimpia’, una serie basada en la vida de una narcotraficante española que tiene a Gracia Querejeta como una de sus directoras. Además, Disney+ también estrenará este otoño la serie diaria ‘Regreso a las sabinas’, con Olivia Molina y Andrés Velencoso como protagonistas.