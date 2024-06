El giro del nuevo Supervivientes que nadie se esperaba con la dramática expulsión: de favorita a la calle

El domingo, tras apenas tres días de convivencia, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se enfrentaban a la primera nominación de la edición. Unas votaciones en las que Adara fue penalizada por incorporarse más tarde a la aventura al sufrir un ataque de pánico al tirarse del helicóptero -siendo nominada por la mitad de sus compañeros-, y en las que Abraham García como líder desequilibró la balanza al nominar directamente a Jorge Pérez y desempatar entre Olga Moreno, Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía, sacando a la palestra a la exmujer de Antonio David Flores.

Adara, Olga o Jorge. Una potente lista de nominados de la que este jueves saldrá el primer expulsado del 'All Stars', que dará por finalizada la aventura tras tan solo una semana en Honduras, aunque confiamos en que la organización del reality nos regale una nueva 'Playa Destierro' o algo similar por donde vayan pasando todos los expulsados.

Pero antes de ese temido momento, este martes ha habido nueva gala y, como viene siendo habitual, se ha celebrado la ceremonia de salvación. Los nominados han hecho sus alegatos para que la audiencia les de su apoyo y, a pesar de los bajones que han atravesado en los últimos días, los tres han coincidido en que no quieren irse de los Cayos Cochinos tan pronto.

"A mis hermanos, a mi familia, que ya he vuelto a ser yo. Estoy dentro de lo que es 'Supervivientes', me apetece seguir el concurso una semanita, dos más o lo que el público decida" ha pedido Olga. "Me gustaría quedarme porque estoy superando mis miedos, no sé qué me pasó porque soy una persona de luchar. Aquí estoy y me gustaría quedarme" ha expuesto Adara; mientras que Jorge, en último lugar, reconocía que le gustaría quedarse "porque la aventura solo acaba de empezar. Me gustaría superarme, estar a la altura de todos ellos y continuar esta aventura".

Además de estos alegatos, tanto ellos como el resto de 'all stars' han tenido que posicionarse con su favorito para salvarse de la expulsión: Adara ha escogido a Olga; Olga a Jorge porque se conocen de fuera a pesar de la amistad que ha hecho con la madrileña, uno de sus grandes apoyos; Jorge a Olga, que a mayores solo ha contado con el apoyo de Alejandro Nieto. Mientras, detrás de Adara se han posicionado Sofía Suescun y Bosco, que ha reconocido que su ex es su debilidad. Y detrás de Jorge todos los demás, es decir, Marta Peñate, Lola, Abraham y Logan.

Tras este momento, ha llegado la ceremonia de salvación, con los nominados agarrados por una cuerda a una plataforma sobre el mar. La primera en caer al agua -y por tanto nominada el jueves- ha sido Olga, seguida poco después por Adara. Ambas se han tomado la decisión de la audiencia con deportividad mientras Jorge, muy emocionado y al borde de las lágrimas por su salvación, agradecía el apoyo del público y confesaba que no se lo esperaba al estar nominado con dos compañeras tan fuertes: "Estoy que no me lo creo, veía una nominación durísima. Es muy emocionante. Muchísimas gracias a la gente que me apoya, gracias de todo corazón. Os quiero" ha exclamado eufórico.

Una salvación que deja en la cuerda floja a Adara y a Olga, que son dos de las concursantes con más apoyo fuera y protagonizarán un duelo a vida o muerte en el que, como siempre, la audiencia tendrá la última palabra. ¿Quién se convertirá en la primera expulsada del 'All Stars'? ¡El jueves lo descubriremos!