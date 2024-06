El hijo de Bárbara Rey cruza la línea con un duro comentario de su pasado: "Racista"

Nuevas y demoledoras declaraciones de Ángel Cristo Jr. contra Bárbara Rey en la exclusiva que protagoniza en la revista 'Lecturas' anunciando la fecha de su boda con Ana Herminia. Un enlace religioso al que por supuesto no están invitadas ni su madre ni su hermana Sofía Cristo y que se celebrará en una finca de Madrid el 17 de octubre, día del cumpleaños de Ángel Cristo padre.

Pero la fecha elegida por el exsuperviviente para darle el 'sí quiero' a su novia es lo que menos daño puede hacer de la entrevista a la vedette. Más duro que nunca, Ángel asegura que fue adicto a los somníferos por culpa de su madre, a la que acusa de tener una pistola cargada en casa y de fingir que se iba a suicidar con pastillas o tirándose por el balcón para manipularlo. Algo que no ha podido superar y que le ha causado un gran trauma toda su vida, como confiesa.

María González Falcó

Además, relata como cuando discutían, la artista le dejaba una o dos horas en la calle y hacía como que llamaba a la Guardia Civil solo para hacerle daño. Dejando claro que los puentes con su madre están completamente dinamitados y no hay posibilidades de reconciliación, el hijo del domador tacha a su madre de racista y recuerda que le insultaba con términos como "maricón".

Unas devastadoras declaraciones a las que Sofía Cristo ha reaccionado con el más absoluto de los silencios. Sin embargo, no ha podido ocultar su abatimiento y, más seria que nunca, ha pedido a la prensa que no graben el lugar donde vive: "No saquéis más la puerta de mi casa. No voy a decir nada, muchas gracias" ha asegurado muy afectada. Un momento en el que una fan le ha mostrado su apoyo al grito de "Sofía, Sofía. Guapa, guapa". Un gesto de cariño que la DJ ha agradecido lanzándole otro beso desde el interior del taxi antes de abandonar el lugar sin responder a los ataques de su hermano Ángel contra su madre.