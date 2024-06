Ángel Cristo vuelve al ataque con nuevas acusaciones a Arantxa del Sol: "Si no hubiese sido tan torpe..."

Los hechos que ocurrieron en Supervivientes entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol parece que se va a convertir en uno de los grandes misterios del programa. Ambas partes han contado su versión de la agresión de la asturiana al hijo de Bárbara Rey cuando las cámaras no estaban enfocando, pero todavía hay muchos puntos del asunto que no han sido revelados.

Varias semanas después de que ambos concursantes saliesen del programa, Ángel Cristo ha aprovechado una entrevista para seguir dejando recados a la asturiana. En ella compartía declaraciones con su pareja, Ana Herminia y también desvelaba asuntos familiares, como el hecho de que el día de su boda coincida con la fecha del cumpleaños de su padre. "Lo que diga lo van a entender mal. Ese día siempre me acuerdo de él. Da la casualidad de que también es el día de la buena suerte del padre de Ana".

Esto ocurrirá el 17 de octubre y ya han querido desvelar algunos de los invitados y otros que, por diversos asuntos, parece que no acudirán. "Cae en jueves y la finca los fines de semana está llena. Me hace ilusión, parece que no puedo querer a mi padre", vuelve a señalar el exconcursante, envuelto en una serie de problemas familiares con su madre y su hermana.

Poco después, la conversación giró hacia Ana Herminia y la lista de invitados e, indudablemente, salió el tema de Arantxa del Sol. "A Arantxa la quiero invitar, pero…", contestaba con cierta ironía ella. "Si ella no hubiese agredido a Ángel, si no hubiese sido tan torpe, me hubiese encantado que vinieran", continuó la frase dejando claro que no estaría en la lista de invitados.

Y es que ya no solo por Arantxa, sino por Finito de Córdoba. Ana Herminia mantiene una gran relación desde hace tiempo con el torero y es por eso que le da pena no poder invitarlo al enlace. "Ana tiene muchísimo cariño a Juan. En la isla creía que iba a tener una amistad con ella, pero no tiene arreglo. ¡Es insoportable! No ha superado la fama que tuvo, sigue pensando que es alguien. No es nadie", explicaba los motivos Ángel Cristo.

"No puede tratar así a la gente y las exigencias. ¡Como si fuese Madonna!", sentenció Cristo que está claro que su relación con Arantxa del Sol es algo que se encuentra completamente rota.