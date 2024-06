El detalle que demuestra que la disolución de los Mozos de Arousa está más cerca que nunca

Que los Mozos de Arousa son ya, o más bien desde hace unos cuantos meses realmente, historia de la televisión no hay duda. Desde que el famoso trío de Vilagarcía de Arousa aparecía como equipo en el concurso vespertino de Telecinco, ‘Reacción en cadena’ por primera vez allá por mayo de 2023, no han parado de crecer. Han dejado huella, siguen dejándola y todo apunta, de momento, a que continuarán esa dinámica durante bastante tiempo. Hasta la fecha van a muy buen ritmo. No tienen rival y esto se aplica en el sentido más amplio de la palabra. Porque no solo es difícil ganarles en el juego, en lo que es el concurso en sí, sino que superarles en carisma es, también, un auténtico reto. Una verdadera odisea.

Al desparpajo y la naturalidad de los jóvenes gallegos hay que sumarles también sus simpáticos bailes y coreografías así como sus divertidas anécdotas. Unas cualidades que, unidas a su innegable complicidad, les han convertido en el grupo más veterano de la historia del programa presentado por Ion Aramendi.

Y, aunque es más que obvio el buen hacer y el buen devenir que están teniendo los tres jóvenes en ‘Reacción en Cadena’, puede que el final del equipo como tal, que su disolución esté más cerca que nunca. Y es que uno de sus integrantes, ha decidido explorar otras oportunidades y opciones laborales, también dentro del mundo de lo audiovisual. Así, si los fans del concurso de Telecinco temieron primero para disfrutar después, eso sí, del paso de Bruno por el talent show ‘Bailando con las estrellas’, los seguidores del espacio presentado por Ion Aramendi tienen ahora sentimientos encontrados a causa de Raúl Santamaría.

De Telecinco a Netflix

Porque, además de alternar su participación en ‘Reacción en cadena’ con sus labores como diputado del PP en la Xunta de Galicia, el joven tendrá que sumarle a su apretada agenda un nuevo oficio: el de actor. Porque sí, el gallego ha dado el paso a la ficción y lo ha hecho, nada más y nada menos, que de la mano de ‘Clanes’, una de las series de mayor éxito en los que va de año en Netflix, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho este thriller que nos transporta a la Ría de Arousa para mostrarnos la vida del hijo de unos de los narcotraficantes más influyentes del lugar, se ha posicionado en el fin de semana de su estreno en el top 2 mundial de la plataforma. Así, a pesar de que a Raúl tan sólo se le ve en pantalla durante unos 30 segundos, el gallego empieza, poco a poco, a labrarse un futuro y una carrera profesional en el mundo de la interpretación.

Millonarios

Ion Aramendi ha arrancado una tarde muy especial en ‘Reacción en cadena’ celebrando que Raúl, Bruno y Borjamina, los Mozos de Arousa, celebraban su programa 300. En modo la película que lleva el mismo nombre, los concursantes gallegos gallegos han respondido con claridad a cuál era su objetivo en el concurso “ganar, ganar y ganar”.

Al grito de “¡300!”, asegurando que su oficio es “concursar” y con la única intención de ganar y seguir sumando dinerito a sus más de dos millones de premio conseguido, los Mozos de Arousa han jugado su programa número 300 en ‘Reacción en cadena’. Los concursantes gallegos se han convertido en leyendas de los concursos de la televisión y no dejan de sorprendernos cada tarde. Tras un nuevo programa lleno de momentos brillantes y mucha emoción, Borjamina ha querido llegar a la última palabra con los 120.000€ que había ganado, pero la suerte no ha estado de su lado y lo han hecho tan solo con 946€ en juego.

Eso sí, han parecido tener clarísimo que la palabra que buscaban, que estaba relacionada con pocos y que comenzaba por CO y terminaba en O, no era otra que “cobardes, eran pocos y cobardes”. Raúl y Bruno se han puesto de acuerdo al instante y en esta ocasión ha sido Borjamina quién no lo veía claro.

Por una vez y para sorpresa de todos, los concursantes han estado de acuerdo y ha animado a Borjamina a jugársela. El mayor de los tres no lo veía nada claro, pero la mayoría manda y se ha dejado llevar. Menos mal, que los Mozos estaban en lo cierto y han cerrado su programa 300 en ‘Reacción en cadena’ sumando 946€ a su premio, que ya es de 2.035.923€.