Duro golpe para Jorge Pérez mientras concursa en Supervivientes: "El mérito no es tuyo"

Jorge Pérez no pasa por su mejor momento en Supervivientes. El colaborador parece frustrado al no destacar en algunas de las tareas claves de supervivencia como son la pesca o el fuego. De esto ha habaldo con Marta Peñate, con la que se ha desahogado.

A pesar de todo, el exguardia Civil sigue siendo uno de los concursantes preferidos de la audiencia al ser salvado de la nominación esta semana y dejar en la cuerda floja a Adara Molinero y Olga Moreno.

Audiencia

La audiencia quiere a Jorge Pérez en ‘Supervivientes All Stars’ y así lo demostraba hace unos días, cuando votaron para que se salvara de una nominación de alto voltaje contra dos pesos pesados: Adara Molinero y Olga Moreno.

El guardia civil no pudo evitar emocionarse al sentir el calor de la audiencia, pero parece que ese chute de energía no fue suficiente para acabar con todos sus males y, tal y como hemos podido saber en ‘Supersecretos’ de Alba Renai, atraviesa un gran bajón.

En este programa especial que aborda todo lo que no se ve en las galas del reality show más extremo de Telecinco, hemos podido ver que el ganador de la edición de 2020 no está en su mejor momento.

Duro golpe

Ha sido en una charla con Marta Peñate donde lo hemos visto desahogarse sobre sus verdaderos sentimientos: “Me siento frustrado de no hacer cosas. Probablemente sea una mezcla de ego con dejadez”, explicaba.

“Necesito sentirme realizado y útil. Ahora, cogiendo almendras o trayendo leña, no me siento útil, aunque sé que es parte de la supervivencia (..) Al final, parece que lo que más destaca es la pesca y el fuego”, declaraba él.

Marta Peñate, para intentar apoyar al concursante, no dudaba en darle unas palabras de ánimo: “Yo pienso que se darán las cosas. Ahora, no he pescado y en mi edición pescaba muchísimo, ya pescaré”, decía ella.

La novia de Tony Spina, también le recordaba que es todo un superviviente y que, como Alejandro Nieto, él también participó a la hora de hacer el fuego: “Tú piensas que el mérito no es tuyo”, aseguraba ella. “Sería injusto decir que el mérito es mío, cuando solo he echado una mano”, aseguraba Jorge Pérez.