Isabel Preysler regresa a la televisión: TVE incorpora a la madre de Tamara Falcó como fichaje estrella

Isabel Preysler y la televisión siempre han tenido una relación de amor odio. En esta ocasión parece que va a ser todo amor ya que la madre de Tamara Falcó volverá a contar con un programa en la pequeña pantalla. TVE ha apostado por su fichaje para acompañar a Chabeli y Julio Iglesias Jr. en un nuevo programa que está a punto de estrenar la cadena pública.

Hace varias semanas se anunció que Chabeli y Julio Iglesias Jr. serán los presentadores de un programa de reformas. 'Los Iglesias. Her-manos a la obra' llega a TVE para ir visitando casas de famosos españoles a los que le proponen una reforma. Fonsi Nieto o el cantante Omar Montes son algunos de los perosonajes públicos que se han prestado para este nuevo formato.

A esta pareja de hermanos se ha sumado la madre para dar más espectáculo aun. El programa contará con un presupuesto de 1.957.319,88 euros, es decir, 244.664,99 euros. También se ha conocido el sueldo de los hermanos que asciende a los 328.000 euros. Pero, ambos no cobrarán la misma cantida. Chabeli se embolsará 28.000 por capítulo mientras que Julio José ganará 13.000 euros. Por el momento no han anunciado el caché de Isabel Preysler.

La defensa de Isabel Preysler a Íñigo Onieva

Un mes después de la inauguración de su nuevo y ambicioso proyecto, el restaurante 'Casa Salesas' en una de las zonas de moda de la capital -el barrio de Justicia- Íñigo Onieva no deja de acumular polémicas. Tras las protestas de los vecinos, que aseguran que el marido de Tamara Falcó no recicla y amontona bolsas de basura en la calle sin tirarlas al contenedor (lo que ha convertido la acera situada frente al local en una montaña de bolsas), se unen las malas críticas de algunos expertos en gastronomía que no solo han cuestionado la calidad de la comida sino también sus elevados precios para lo pequeñas que serían las raciones.

Ante estas acusaciones, Íñigo Onieva se ha mantenido al margen, sin querer atender a esas voces desestabilizadoras y enfocándose en su negocio y en intentar mejorarlo día a día. Sin embargo, ante la falta de respuestas de Onieva, se ha encargado su mujer y su suegra en salir a defenderle.

Aprovechando la celebración de los 'Elle Style Awards 2024'. Una vez más la revista Elle ha reunido a los rostros más conocidos del mundo de la moda, la belleza o el cine de nuestro país, y a estrellas internacionales como Susan Sarandon. La gala se ha celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y en la que, al margen del interminable desfile de celebrities por la alfombra roja, si hubo una gran protagonista fue la moda.

Además, de las figuras internacionales, grandes personalidades como Tamara Falcó e Isabel Preysler se dejaron ver e incluso pasaron por los micrófonos de la prensa. "Me encanta. Se come fenomenal yo creo que es más bien barato, está muy bien de precio", exponía Preysler, encantada con el nuevo local de su yerno y ajena a las posibles críticas que se han generado a su alrededor.

En la misma línea iba la opinión de Tamara Falcó, la cual fue preguntada por uno de los asuntos más comprometidos del restaurante. "Eso se lo tenéis que preguntar a otra persona", exponía al hablar de la problemática que genera la basura del local, la cual, según los vecinos, se acumula sin control en la calle.