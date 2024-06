María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se separan: "Ya no estamos juntos"

Tras meses de especulaciones al final se ha confirmado. María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se ha separdo depués de 3 años de relación. La pareja ha puesto fin así a los rumores que desde hace semanas venía circulando en torno a la pareja formada por la modelo y el jinete, ex de Lara Dibildos.

A tavés de un sorty en Instagram, la modelo daba el paso de confirmar que ambos habían decidido poner punto final a su relación. "Con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos", rezaba el comunicado que la andaluza compartía en sus redes sociales.

Adiós a los rumores

María José Suárez ha confirmado su ruptura sentimental con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de noviazgo. La modelo y presentadora de televisión ha emitido un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram para zanjar con las especulaciones sobre el final de su relación, que no ha tenido el mejor final después de una historia "tan bonita" como la que han tenido. A pesar de la ruptura, la sevillana ha hecho balance de su noviazgo con el jinete en este escrito que publica para darle "naturalidad" a este trance tan doloroso para ella.

Desde hace algunos días, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi acaparan titulares. Lo que se hablaba era de una posible ruptura en base a que se habían dejado de seguir en redes sociales y que habían borrado las fotos en las que aparecían juntos. Ahora, ha sido ella quien ha querido terminar con todos los rumores confirmando en primera personaje la ruptura con un comunicado en el que ha desvelado los detalles del final de su relación después de tres años de amor.

A pesar de que se trata de un escrito en el que confirma que su relación se ha terminado, la modelo ha optado por ilustrar sus palabras con una fotografía en la que se les puede ver besándose apasionadamente frente a la catedral de Sevilla. Algo que contrasta directamente con la crudeza de su testimonio. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas, y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos", ha comenzado contando la modelo.

Un comunicado en el que María José Suárez se ha sincerado sobre los términos en los que han quedado tras la separación. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos", ha concluido la presentadora andaluza. Álvaro Muñoz Escassi, por el momento, no se ha pronunciado sobre la ruptura.