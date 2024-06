El órgano más importante de enfermería de España estalla contra Cristina Pedroche: "No pongas en riesgo tu salud y la de tus hijos”

Hace tan solo unos días, la presentadora y colaboradora de Atresmedia, Cristina Pedroche, concedía una entrevista a El Periódico de España, para presentar su primer libro 'Gracias al miedo', un retrato de la parte más oscura de la maternidad y el postparto tras el nacimiento de su hija Laia.

“Lo más complicado ha sido llorar sin saber por qué, sentirme perdida, arrollada, con muchísimos miedos que me hacían quedarme en shock y no moverme”, confiesa la colaboradora de televisión en una entrevista con este diario.

El libro nació después de que su ginecóloga le recomendara que apuntara todos sus pensamientos y sentimientos, aunque no los entendiera en un primer momento. “Fui escribiendo cada noche y cuando me quise dar cuenta tenía un libro”, asegura. Después de darle forma a todas las notas que había tomado, se armó de fuerza para publicarlo. “La escritura me ha enseñado que soy valiente, que tengo muchos miedos, pero a mí no me paralizan. Igual en un primer momento sí, pero ese parón lo que me da son fuerzas y tiempo para pensar cómo me tengo que formar para enfrentarme a ellos”, analiza la colaboradora. Yo cuento lo que a mí me ha ayudado y me ha ido pasando para que las personas que lo vivan no se sientan solas”. Esos miedos también le han hecho sentirse inferior. “Las mujeres tendemos a sentirnos malas madres porque toda la responsabilidad recae sobre nuestros hombros”, confiesa.

Frase criticada

Sin embargo, durante la entrevista, Pedroche ha hecho una comparación que ha sido criticada por el Consejo General de Enfermería. “Todos esos miedos me han llevado a prácticamente ser matrona, ahora he terminado el curso de educadora prenatal con parto positivo con hipnoparto y también estoy haciendo el de posparto”, confirma la presentadora.

"¡Cuidado! Ser matrona implica cuatro años de Grado en Enfermería, aprobar un exigente examen EIR y dos años de especialidad. Confía siempre en tu matrona. No pongas en riesgo tu salud y la de tus hijos", publicaba el organismo desde su perfil oficial de X (antigua red social conocida como Twitter).

Los usuarios de la red social tampoco han sido ajenos a las palabras de la presentadora. "¿Esta pava es matrona y pediatra? Hay que ser más seria sobre todo cuando te siguen muchas personas". "Sería más interesante y eficaz centrar los esfuerzos en ampliar las plazas formativas de matrona, todo lo que no sea abordar el grave déficit que sufrimos dará alas al intrusismo".

"Las matronas te animamos a que estudies para serlo. Se necesita esfuerzo, vocación, experiencia y sensibilidad. Se necesitan estudios universitarios. La experiencia propia y los cursos no oficiales, no te hacen ni siquiera acercarte a una profesión que merece el máximo respeto". "Ser madre no te hace matrona de la misma forma que ir en avión no te convierte el piloto. 6 años de estudios, 4 universitarios y 2 de especialidad, son muchos más que un curso de educadora prenatal sin aval y con clara intención intrusista", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.