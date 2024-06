La rotunda negativa que ha dado el exnovio de una concursante a Supervivientes: 'All Stars': "Me han llamado pero no"

La irrupción de 'Supervivientes: 'All Stars' ha sido todo un terremoto televisivo, con la inclusión de grandes concursantes de ediciones pasadas. Sofía Suescun, Marta Peñate, Jorge Pérez, Logan Sampedro... son solo algunos de los concursantes que se volvieron a atrever a viajar a Honduras. Sin embargo no están todos los que les gustaría a la dirección del programa.

Recientemente ha salido uno de los rostros más conocidos del mundo de los realities a confesar que él estuvo a punto de ser concursantes de Supervivientes: 'All Stars'. Sin embargo, y como él mismo ha compartido en sus redes sociales, hay una injerencia que no le ha permitido unirse al resto de concursantes.

"Me han llamado, pero ahora no puedo porque se me han roto dos ligamentos de la mano", fue la respuesta que dio cuando le preguntaron a Gianmarco Onesti sobre su participación. El italiano coincidió en el concurso con Olga Moreno, vencedora de esa edición y se había postulado como concursante para este año. No obstante, la lesión no le permitió llegar a lo que quería, que era participar.

El club de fans de Jorge Pérez

Es bien sabido que Supervivientes tiene también sus artimañas y que cada concursante rasca puntos a su favor a su manera. Tampoco es la primera vez, claro está, que un participante es cazado manipulando algún que otro mensaje enviado por una supuesta audiencia y que en realidad es falso.

En esta ocasión, ha sido una usuaria de X la que ha destapado que uno de los concursantes de 'Supervivientes 2020', Jorge Pérez. Y es que esta usuaria estaba echando un vistazo a la cuenta del club de fans del concursante cuando averiguó que al pulsar en una de sus historias la cuenta le redirigía a su cuenta de salud y belleza.

Jorge Pérez ha sido uno de los fichajes sorpresa para la primera edición 'All Stars' del concurso de supervivencia de Telecinco. El ex guardia civil ganó su edición en una final contra Ana María Aldón y desde entonces ha encadenado su participación en varios programas de la cadena como colaborador.

Este año, como durante su primera participación, su mujer Alicia Peña Humada será la encargada de defenderle, algo que choca con sus declaraciones del colaborador. Presente en primer lugar en el plató de 'Así es la vida', quiso mandarle un romántico mensaje a su marido ante su inminente entrada en el concurso: "Hoy empieza otro gran reto para ti… Eres valiente y con un corazón noble y bueno, todo irá bien. Enhorabuena amor, te quiero. Estoy a tu lado, estamos contigo y todo tiene sentido".