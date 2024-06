Las secuelas que le ha dejado Supervivientes a Pedro García Aguado: "¿Vamos a estar así toda la vida?"

La experiencia de Supervivientes es una de las más duras que se pueden vivir en la televisión. Por mucho que sea un concurso de telerrealidad, las imágenes del antes y el después de los participantes dejan claro el nivel de exigencia al que se tienen que enfrentar. Ante eso, los problemas de salud que han experimentado algunos de los concursantes durante los días de superviviencia, también se han podido trasladar más allá.

"¿Así estamos todavía? ¿Vamos a estar así toda la vida o qué?. Madre mía, que sean los temas de conversación siempre los mismos... ¿Cuándo se nos va a acabar esto?", eran las palabras de Kiko Jiménez en una de las pausas del programa. Sus preguntas venía derivadas de que tanto él, como Pedro García Aguado y Aurah Ruiz estaban aprovechando la pausa para atacar la zona de las gominolas.

Y es que la falta de alimento en la isla, se sigue notando semanas después de abandonar el concurso. No solo en los supuestos atracones se hace notar, sino también como afirmaba Kiko, en las conversaciones y pensamientos diarios. Una manía que tardará en irse un tiempo.

Adicto recuperado

Hace tan solo una semana, Pedro García Aguado se hizo con la victoria de 'Supervivientes 2024' tras 104 días de lucha, esfuerzo, sudor y muchas lágrimas en Honduras. Pero, el concursante que tuvo sus idas y venidas y que en algún momento afirmó ''no poder más'' y estuvo a punto de tirar la toalla, confirmó que el que resiste, gana.

Ahora, se ha sentado en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García para conceder una de sus entrevistas más personales y contarlo todo sobre su paso por el concurso, su actual estado mental y físico y cómo se siente tras proclamarse vencedor del concurso más duro de la televisión.

El concursante ya adelantó al ganar los 200.000 euros del premio de 'Supervivientes' que ''iba a ayudar a mucha gente'', pero ¿qué es lo que tiene en mente? El olímpico explica detalladamente en qué lo invertirá y por qué es tan importante para él llevar dicha acción a cabo.

''Yo soy adicto recuperado, tuve que pagar un tratamiento privado, no todo el mundo puede acceder a tratamientos, yo accedí gracias a mi familia y a un amigo, Manel Estiarte ,capitán de la selección, que me ayudó económicamente porque yo estaba arruinado'', explica.

Continúa explicando el proyecto: ''Hay personas que realmente quieren recuperarse, y a veces, la sanidad pública no les da el tratamiento que necesitan. Yo voy a financiar un par de tratamientos privados, residencial y ambulatorio para quien realmente se quiera recuperar con ese dinero''.

Ha dado a conocer que es muy duro cuando alguien dice que se quiere recuperar, pero que no cuenta con los fondos necesario para hacerlo posible: ''Yo he sufrido, pero vengo de ahí, entonces qué menos que con ese permio, una parte, no todo, ayudar a personas que lo necesitan''.

Además, Pedro García cuenta que harán un estudio para seleccionar a las personas a las que ayudará en un futuro próximo: ''Serán personas que realmente sabemos que de corazón quieren, no de boquilla, para recuperarte tienes que hacer muchos sacrificios y si están dispuestos les vamos a subvencionar''.