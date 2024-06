Sofía Cristo, muy sincera con la reconciliación con el hijo de Bárbara Rey: "Perdonaré a mi hermano"

"No puedo más. Quiero que nos dejen a mi madre y a mí en paz". Rota en lágrimas, Sofía Cristo se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' tras la última exclusiva de Ángel Cristo en 'Lecturas', en la que además de anunciar la fecha de su boda con Ana Herminia -el 17 de octubre, cumpleaños de su padre-, arremete como nunca contra Bárbara Rey y, además de tacharla de racista, la acusa entre otras cosas de fingir su suicido en varias ocasiones para manipularlo.

Destrozada, la hija de la vedette ha asegurado que su madre "sufre un maltrato psicológico continuado desde hace meses" y se ha lamentado de que los medios de comunicación estén siendo "cómplices" del maltrato "dándole voz" a su hermano.

"Estoy agotada. Nunca he hablado de él. He hablado de mis adicciones, de mis problemas y he defendido a mi madre de un maltratador" ha afirmado, reconociendo que no sabe si en estos momentos le compensa trabajar en televisión: "No me gusta comentar corazón, no me gusta comentar esta mierda. Estoy cansada. No voy a hablar de esta mierda nunca en mi vida. He llegado a mi límite" ha estallado.

Como asegura, "tengo mucho trabajo, quiero estar centrada en mi vida, en mis cosas y quiero cosas que vibren en mi vida". Sin nombrar a su hermano y a su 'cuñada, Sofía les ha pedido que les dejen en paz de una vez por todas y les ha aconsejado que "si quieren hablar de su boda, que hablen y que hablen de la hija de Ana porque mi madre tiene una nieta a la que no ve y yo una sobrina a la que no veo y nos duele".

"Que vendan todo, la luna de miel, lo que quieran, pero que nos dejen tranquilas porque esto es un puto machaque psicológico y mi madre en algún momento se morirá porque tiene 74 años. A nadie le importa una mierda la vida de ellos y si no hablan de Bárbara Rey, no hay una portada como esta. Son tan culpables unos como otros" ha añadido abatida, reconociendo que los continuos ataques de su hermano no le dejan continuar con su vida y la tienen "irritada irascible y tensa".

Sobre cómo se encuentra su madre, Sofía confiesa que "ella intenta hacerme ver a mí que no está tan mal. Ella intenta estar bien, va a la psicóloga, está en tratamiento, está con sus amigas e intenta estar bien, pero lo único que pedimos es que nos dejen tranquilas" porque todo esto les está afectando demasiado.

"Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como mi padre. No quiero saber nada de él, absolutamente nada de él. No quiero verlo, no quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos. No quiero saber nada de él ni hablar de él, pero podría hacerlo" ha sentenciado, dejando entrever que ella también podría hacer mucho daño a Ángel si contase ciertas cosas. Algo que no va a hacer porque lo único que quiere es seguir con su vida lejos de su hermano.

"Me podía esperar muchas cosas de él, pero es que no quiero hablar de él. Con decir que lo perdonaré cuando esté muerto, ya es un titular y un titular sensacionalista que utilizarán. No pienso leer la entrevista, pero que no no nombre a mi madre que es muy mayor y solo pido que nos deje tranquilas, que ya hemos sufrido mucho durante muchos años" ha concluido completamente hundida y dejando claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación con su hermano.