Terelu le roba el trabajo a Alejandra Rubio tras la declaración de Belén Esteban y ya tiene nuevo puesto en Telecinco

Delicados momentos para Alejandra Rubio tras dar positivo en Covid-19 en pleno huracán mediático por su embarazo, como ella misma ha confirmado angustiada y al borde del llanto a su llegada a su casa en torno a las 13.30 horas. Como cualquier mujer en su estado, la nieta de María Teresa Campos está preocupada por su bebé y ha pedido a la prensa que por favor no la grabasen ya que estaba muy nerviosa.

Volcada en su hija, y demostrando la maravillosa relación que tienen tras dejar claro que está feliz por convertirse en abuela, Terelu Campos ha llegado a la casa de la joven minutos después que la futura mamá con una bolsa de comida para que Alejandra descanse y no tenga que salir hasta que se recupere.

Benito Domínguez

Acompañada por una amiga, la presentadora ha reconocido que su hija está preocupada por su embarazo tras haberse contagiado de Coronavirus: "Pues sí, qué le vamos a hacer" ha confesado cabizbaja, asegurando que a pesar de este inesperado mazazo ella está tranquila.

Minutos después, tras haber visto a Alejandra, Terelu ha salido más animada que a su llegada y ha dado la última hora sobre el estado de la joven: "Está bien, está bien" ha afirmado con una sonrisa. Y es que aunque no oculta que la única preocupación de su hija es que todo vaya bien y el Covid no afecte a su embarazo, la hermana de Carmen Borrego le ha transmitido que en estos momentos esté tranquila: "Claro que sí… Preferiría que no lo tuviera, evidentemente, pero es lo que hay. Venga, compañeros".

Nuevo trabajo

Si ayer Belén Esteban paraba Ni que fuéramos shh para dar una exclusiva sobre el futuro de Alejandra Rubio, hoy ha pasado todo lo contrario a lo contado por la colaboradora. Esteban aseguraba en el programa de canal Quickie que la nieta de Teresa Campos iba a ser la nueva colaboradora de De viernes, el programa de las noches de Telecinco. "Alejandra vas a trabajar en '¡De viernes!' de colaboradora, porque eres el personaje del momento, porque sino no te hubieran llamado, pero entiendo que son listos. Quieren verte con la tripita, embarazada, dando a luz, el bautizo...", reveló sacando a la luz los posibles planes de la cadena para ella.

Pero no va a ser así. '¡De viernes!' ficha a Terelu Campos como nueva colaboradora fija, de cara a la nueva temporada que ya habría renovado Telecinco. Será este mismo viernes cuando, después de varias intervenciones en el programa, con la última siendo la pasada semana, Terelu se estrene en su nueva silla en Mediaset.