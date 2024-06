Adiós a Jaime Cantizano: el presentador se despide de Mañaneros de forma definitiva

Jaime Cantizano ha presentado el que ha sido su último programa en Mañaneros. El clásico presentador anunció hace unos meses su marcha para dedicarse a la radio en Onda Cero. Desde entonces los programas se han ido sucediendo hasta que se ha llegado al de la despedida. Un programa muy emotivo para el gaditano que ha tenido durante toda la emisión el cariño de sus colaboradores.

"Hay que seguir viendo Mañaneros, que lo mejor se queda aquí", explicaba Cantizano cuando las dos clásicas abuelas del programa Luci y Adoración conectaron para despedirse. "Lo mejor es que te vas porque quieres, no como otros que nos vamos siempre porque nos echan", comentaba José Manuel Parada de forma irónica y para quitar dramatismo a la situación.

Pocos minutos después le tocó el turno a Marc Santandreu, también presentador de Mañaneros que por asuntos de trabajo no pudo estar allí presente. En cambio, grabó un vídeo con un bonito mensaje. "Querido Jaime, se acabó esto de madrugar ya para ti por ahora, espero que seas muy feliz en la nueva etapa y que construyas algo tan bonito como lo que yo creo que hemos construido entre todos en este año. El poso que dejas es importante, espero que nos veamos pronto y a ser posible con un refresco en la mano. Llévate un recuerdo bonito de nosotros, que seas muy feliz".

También ha querido dejar constancia de su despedida Miriam Moreno, fuera del programa por una baja de maternidad. "Espero que tengas tanta felicidad como aciertos has tenido conmigo. Te voy a echar de menos. Lo único que no voy a echar de menos es que me quites la comida que guardo debajo de la mesa. Muchos besitos, mucha suerte y aquí nos tienes para siempre".

Después de todos los videos y momentos muy emotivos, le tocó el turno al presentador, que quiso dedicar unas palabras a sus compañeros y a la audiencia. "Tengo que decir dos cosas. Primero, yo como muchos de vosotros llevo muchos años dedicándome a esto, a la radio y a la televisión, y muchas veces uno piensa ya pocas cosas me van a sorprender o poco voy a aprender".

"Con este componente profesional y humano de ‘Mañaneros’ esto tiene que salir bien, y va a salir bien. Gracias de corazón a todos vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo porque yo entiendo el trabajo como una experiencia en la que uno tiene que sentirse cómodo y hacer sentir cómodo a la gente que nos rodea y aunque no os lo creáis os voy a echar de menos", continuó diciendo.

Además, quiso dejar una confesión personal sobre lo que ha supuesto su paso por el programa. "Y este año me ha pasado una cosa que no pensé que me iba a ocurrir. He aprendido y he aprendido mucho de televisión y eso que llevaba yo horas de vuelo de televisión. He aprendido como se hace televisión hoy en día. He aprendido de los que tienen experiencia y he descubierto como viene la nueva generación, cómo son los jóvenes que nos van a sustituir y esto es muy interesante".

"La próxima semana vais a poder seguir debatiendo porque este programa continúa. Además, este verano con más fuerza, con todo el equipo. Yo me tengo que despedir. Quiero agradecer de verdad la confianza de Eduardo Blanco, el director y todo el equipo, la confianza de La cometa y evidentemente la confianza que han tenido en mí los responsables de RTVE. Gracias a todos, sigan viendo este programa. Feliz verano a todos".