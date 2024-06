Carmen Borrego estalla ante las críticas a su sobrina Alejandra Rubio: "No le aporta beneficios"

Carmen Borrego ha saltado ante las acusaciones que está recibiendo su sobrina desde que anunció su embarazo en una exclusiva. Y es que a las acusaciones que ha recibido, ella ha contestado con la misma virulencia a sus compañeros, que no lo ha recibido de la mejor manera.

"Siempre he defendido que cada uno puede hacer las exclusivas que quiera, pero Alejandra acaba de llegar y lo que no puede decir bajo ningún concepto es decir determinadas cosas que son bastante feas hacia los profesionales, yo me siento ofendida con algunos calificativos que ha hecho", afirmaba Paloma Barrientos en 'Vamos a ver'.

La colaboradora del programa también dejó un consejo a la madre primeriza, para que cambie su actitud con el resto de compañeros. "Yo le pediría a Alejandra que no haga drama de lo que no hay. Estás embarazada, disfrútalo y si mañana quieres hacer otra exclusiva pues la haces, pero ya decir que no vamos a ver la cara de tu bebé… Yo me siento insultada por ciertas declaraciones, no puede llamarnos gentuza".

Carmen Borrego también quiso dejar su punto de vista sobre un asunto que le involucra de primera mano. "Es difícil, Alejandra es una mujer con carácter y personalidad, hace las cosas como ella quiere. Yo me he equivocado varias veces y así he llegado a aprender". Con estas declaraciones, la hermana de Terelu deja claro su punto de vista en el que asume las culpas que han tenido las declaraciones de Alejandra, a la vez que la intenta proteger.

La reacción de Carmen Borrego

La noticia bomba del embarazo de Alejandra Rubio está copando los contenidos de los programas de actualidad y crónica rosa de nuestro país. 'Así es la vida' ha sido este miércoles uno de los principales en tratar la exclusiva de su colaboradora, contando también con la reacción de Carmen Borrego, su tía y hermana de Terelu.

"Para mí, la llegada de un bebé nunca es mala noticia, nunca es un drama", ha empezado diciendo Borrego, asegurando que habla mucho con su sobrino "aunque la gente piense que no" y que tenía una idea algo clara: "Ella siempre ha querido ser mamá joven".

De hecho, la exparticipante de 'Supervivientes 2024' también ha contado cómo fue reacción cuando Alejandra Rubio le comentó que iba a ser madre junto a su pareja, Carlo Contanzia: "La respuesta de la tía abuela fue 'yo te lo crío'".

"A los niños hay que tenerlos enamorados y creo que ellos están enamorados", ha afirmado Borrego para quitarle importancia al hecho de que la colaboradora y el actor solo llevan saliendo cinco meses juntos, recalcando que "no hay ningún problema" en su familia.

Por otro lado, Carmen Borrego solo se limitó a decir que para Terelu Campos "no hay ningún drama" por el embarazo de Alejandro Rubio, recordando una inocentada en la que tenía que hacer creer a la exconcursante de 'Bake Off: Famosos al horno' que su hija esperaba un hijo: ""Se descompuso y, según lo hacía, dijo yo te voy a ayudar en todo".