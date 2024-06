La declaración de Bosco ante los problemas de Adara en Supervivientes: "Hasta el día que me muera"

La primera edición de Supervivientes: 'All Stars' está cumpliendo las expectativas que se añadieron en la previa de uno de los realities más esperados de los últimos años. Telecinco ha aprovechado el 'boom' de Supervivientes 2024 para juntar a ilustres concursantes en una misma edición. Además, otro de los grandes atractivos de esta edición son los posibles romances que pueden surgir.

Por un lado, se ha juntado a Logan Sampedro con Sofía Suescun, ambos concursantes tuvieron una gran relación en la edición de 2018 de la que salieron como pareja, aunque duró poco tiempo. La misma historia se repitió años después. En 2023 Bosco Martínez Bordiu se proclamaba vencedor de la edición ante Adara Molinero. Una victoria de la pareja que también se separaron al poco tiempo.

Y es que los comentarios cariñosos del ganador a Adara no se han hecho esperar. "Pareces un Avatar. Estás guapísima de Avatar, aunque sea azul y de tres metros", bromeaba Bosco ante una Adara que no está atravesando su mejor momento. Estos detalles del concursante también los han percibido desde Madrid, donde Jorge Javier Vázquez le ha alabado por su comportamiento. "Faltaría más. Alguien que le tengo tanto aprecio y todo... Si está malita, pues faltaría más".

Y es que, en mitad de la conversación, Bosco no ha aguantado las palabras y ha hecho una declaración completa de sus intenciones. "Ya te lo dije una y otra vez, te lo dije mil veces. Desde el día que la conocí hasta el día que me muera", confesó entre aplausos el concursante, que no lo dejó ahí. "Estos días he podido hablar a Adara, de fuera y de todo un poco, y la veo tan feliz y tan estupenda, que yo no me perdonaría romper algo tan especial".

Nuevo trabajo de Gorka

Supervivientes 2024 se ha saldado como una de las ediciones más interesantes y divididas de su carrera televisiva. Con varios favoritos hasta el último programa fue, finalmente, Pedro García Aguado el que se impuso con el premio. Por el camino quedaron algunos grandes concursantes como Rubén Torres, dominador de las pruebas o Gorka Ibarguren, gran concursante.

Precisamente, el vasco ha sido noticia en las últimas horas por un anuncio que ha hecho de su nuevo proyecto laboral. "¡Qué pasa equipazo, ¿cómo estáis? Me estoy recuperando de toda esta locura y poco a poco voy a empezar con las asesorías online antes de lo previsto. El lunes ya voy a poner el link de mi página web, donde vais a poder ver la información, cómo son mis asesorías y cómo es el rollo. Pondré el link en Instagram, en el perfil".

En sus redes sociales ha anunciado que ha pedido una excedencia en el trabajo para centrarse en un proyecto de asesoría online para intentar motivar y guiar a diferentes personas con sus entrenamientos físicos. Una nueva ilusión del concursante que está deseoso de empezar cuanto antes. "Todo esto ha sido una salvajada y me estoy recuperando. Estoy comienzo, descansando, haciendo cardio y un poco de deporte. Ya me estoy empezando a poner y sentir fuerte".