La esperada respuesta de Bárbara Rey a las acusaciones de su hijo: "Va a demostrarse en los juzgados".

Bárabara Rey ha dicho basta con las últimas declaraciones de Ángel Cristo. La exclusiva del concursante de Supervivientes ha superado el límite de la vedette que pocas veces se para delante de los reporteros. En esta ocasión no ha podido contenerse y ha querido dejar costancia de lo que van a ser sur próximos movimientos y de su punto de visto en toda esta confrontación familiar.

"Me he parado porque no quiero que estéis aquí todo el día perdiendo el tiempo, no quiero que me sigáis para todos lados, que es malo para vosotros y para mí. Solamente voy a decir lo siguiente…", comenzó apuntando Bárbara Rey ante la atenta mirada de los medios allí reunidos. "Lo que está diciendo mi hijo es totalmente mentira, es falso. Y eso es algo que se va a demostrar en los juzgados", sentenció de primeras.

"Lo que me dice mi hijo es gravísimo, pero considero que todavía es mucho más grave el hecho de los medios de comunicación, que están dando cabida y veracidad a semejantes barbaridades. Ellos son todavía mucho más responsables", volvió a repetir, matizando su primer comentario al respecto.

"Por supuesto viene todo el mal de mi hijo, pero dar credibilidad a semejantes barbaridades, una mentira detrás de otra, que venimos aguantando desde hace siete meses van a tener su merecido. Todos, absolutamente todos. Lo que está sufriendo mi hija y lo que yo estoy sufriendo, eso no lo perdona ni Dios", finalizó diciendo Bárbara Rey que avisó que no va a dejar pasar ni una más.

Las palabras de Ángel Cristo

El terremoto Ángel Cristo se ha puesto en marcha una vez más. El exconcursante de Supervivientes se ha plantado ante su familia de nuevo, con una exclusiva en la que vuelve a atacar con dureza a su familia, la que ha acusado de gran parte de sus problemas. Por el lado contrario, estas declaraciones han vuelto a desenterrar el rencor familiar que permanecía oculto.

"Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como a mi padre", fue la sentencia de Sofía Cristo en Espejo Público. La hermana de Ángel siempre se ha mantenido al margen y no suele prodigarse en sus declaraciones sobre Ángel, al que lo tiene completamente desterrado. "¿Tú no sabes que él no vive más que de las exclusivas porque no tiene oficio ni beneficio?", quiso hacerle entender una Susanna Griso, preocupada por su colaboradora.

"Si eres tan desgraciado que solo puedes sacar dinero haciendo daño a las personas que te han querido, pues chico, es su problema, no el tuyo", continuaba diciendo la presentadora, intentando animar a una Sofía a la que se le veía visiblemente afectada. Y es que los problemas familiares parece que no solo afectan al mayor de los hermanos, también a Sofía.

"Ya, pero duele", contestaba Sofía Cristo. "Sí, pero dolerá en la medida en la que tú le dejes que te haga daño. Te tienes que blindar ante gente tan tóxica. Ya sé que es complicado porque está en todas partes y aparece en televisión y está en las revistas, pero el problema es suyo, no es tuyo", volvía a repetir la presentadora, intentando que su colaboradora no le diese importancia a esas declaraciones.

"Lo sé, y eso lo tengo muy disociado porque lo trabajo con mi psicóloga. Me dicen que intente no ver nada, pero siempre que vengo, ya no solo aquí, sino donde vaya, hay algo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a una isla desierta y me aparto del mundo entero? Al final yo vivo en la sociedad y estoy trabajando en un programa en el que lo que tengo que comentar muchas veces va ligado a este tema. Lo único que me queda es cogerme unas vacaciones en la tele", respondía Sofía.

"Ya, pero él está quemando todas las naves, las está quemando en televisión y en prensa, es decir, llegará un momento en el que no tenga más recorrido, porque al final no interesará lo que cuente. Sé que es fácil hablar desde fuera, pero ante gente tan tóxica lo único que puedes hacer es marcar distancias y refugiarse en tu madre", fueron las últimas palabras de Griso, que no quiso ahondar más en el tema.