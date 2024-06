Gorka confiesa al fin lo que hizo en Supervivientes tras los rumores con Marieta: "Travesuras por la noche"

A pesar de que la última edición de Supervivientes en la que ganaba Pedro García Aguado cerraba hace dos semanas para dar paso a la versión All stars, aún hay asuntos pendientes que siguen coleando.

A los rumores de tongo por la victoria del Hermano mayor se suma ahora la confesión que el propio Gorka Ibarguren ha hecho una vez ha acabasdo el relaity y es que el vasco estuvo envuelto en más de una polémica durante su aventura en Honduras. Su tonteo o no con Marieta fue sin duda una de las más sonadas y que a punto estuvo de costarle su relación con su novia, que viajó hasta la isla para tranquilizar al concursante.

Sin embargo, parece que el vasco tiene algo que decir sobre lo que las cámaras no pudieron captar y que lejos de lo que muchos puedan pensar, nada tiene que ver, en principio con la exconcursante de La isla de la tentaciones. En esta ocasión, el vasco ha confesado cómo por las noches se las ingeniaba para paliar el hambre. Una clara trampa castigada por el programa pero que pasó inadvertida al no ser pillada por los cámaras.

Gorka confiesa

Mientras que los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ se están adaptando a sus primeros días en Honduras, los participantes de ‘Supervivientes 2024’ todavía se están adaptando a su vuelta a España. En especial, los últimos en salir. Uno de los últimos en hablar de esto ha sido Gorka Ibarguren, que ha desvelado la dolorosa secuela que sufre y por la que necesita atención médica.

Gorka Ibarguren ha contado a sus seguidores de Instagram que sufre una hernia. Ya en ‘Supervivientes 2024’ se vio molesto por esta lesión. Ya en una gala, se vino abajo porque esta dolencia no le permitió darlo todo en uno de los juegos. “Lo he dado todo, pero tengo una hernia discal, Torres está muy fuerte, me saca diez kilos, pero no son excusas. A mí si me hacen enfrentarme con él, voy y lo doy todo, pero al final, estar también psicológicamente mal, no estoy al cien por cien bien, eso hace que físicamente tampoco esté bien”, comentó. Un dolor que se le fue pero que ahora ha vuelto.

Tal y como él mismo ha contado, está mucho más cómodo durmiendo en el suelo que en el colchón. Después de cuatro meses durmiendo en una esterilla sobre la arena, ahora le cuesta conciliar el sueño en su cama, donde este dolor hace acto de presencia. Para explicarlo, Gorka Ibarguren ha relatado que "he empezado natación para que me vaya mejor, pero tiene que verme el traumatólogo", explicaba el vasco.

La de esta secuela que sufre no ha sido la única confesión que Gorka Ibarguren ha hecho en las últimas horas sobre su paso por ‘Supervivientes 2024’. El entrenador, ya una vez finalizado el reality, ha dejado a todos sorprendidos al reconocer que hizo trampas. Algo que no tuvo consecuencias puesto que no llegó a ver la luz. “He hecho cositas que no puedo contar. Travesuras por las noches para llenar la tripa”, ha dicho sobre cómo en algún momento del programa hizo por comer pese a que esto estaba prohibido.