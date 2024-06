Isa Pantoja detalla los motivos por los que Adara está fuera de Supervivientes: 'All Stars': "Ya no queremos verte más".

Ya se conoce el nombre de la persona que ha sido la primera en salir eliminada en Supervivientes: 'All Stars'. Olga Moreno y Adara Molinero eran las dos concursantes nominadas a salir del concurso. Finalmente y para sorpresa de muchos, Olga consiguió salvarse, eliminando en el acto a Adara, que entre problemas y falta de ganas para estar, dejaba Honduras a los pocos días de llegar.

"Es verdad que después de esos tres días en duda lo ha estado intentando en todo momento, pero la desgracia en esta ocasión se ha cebado con ella", era la opinión de Joaquín Prat sobre como ha sido lo poco de concurso que ha hecho la influencer. "Es verdad que la reacción alérgica desde el punto de vista físico no le impidió seguir en el concurso, pero claro, el varapalo moral y psicológico es enorme", apuntó el presentador.

Sin embargo, otros colaboradores del programa señalaban otros motivos por los que la concursante ha sucumbido ante la presión. "Yo creo que eso no fue la razón de su expulsión y de que la gente dijese ‘ya no queremos verte más en el concurso’. Leyendo los comentarios de las redes, he visto que eso que hizo al principio de ‘me voy’ o ‘no me voy’ a la gente no le terminó de encajar mucho y, desde entonces, ella ya tenía un pie fuera y estaba ahí ahí con Olga"

"Fue determinante lo de la alergia, pero no fue por eso. Sí había mucha gente que no quería que siguiese en el concurso no es por la alergia. Y me da pena porque yo pienso que hubiera movido mucho la isla y junto a Marta y Sofía se habrían hecho el reality completo desde luego", sentenció Isa.

Nuevos horizontes

Supervivientes 2024 se ha saldado como una de las ediciones más interesantes y divididas de su carrera televisiva. Con varios favoritos hasta el último programa fue, finalmente, Pedro García Aguado el que se impuso con el premio. Por el camino quedaron algunos grandes concursantes como Rubén Torres, dominador de las pruebas o Gorka Ibarguren, gran concursante.

Precisamente, el vasco ha sido noticia en las últimas horas por un anuncio que ha hecho de su nuevo proyecto laboral. "¡Qué pasa equipazo, ¿cómo estáis? Me estoy recuperando de toda esta locura y poco a poco voy a empezar con las asesorías online antes de lo previsto. El lunes ya voy a poner el link de mi página web, donde vais a poder ver la información, cómo son mis asesorías y cómo es el rollo. Pondré el link en Instagram, en el perfil".

En sus redes sociales ha anunciado que ha pedido una excedencia en el trabajo para centrarse en un proyecto de asesoría online para intentar motivar y guiar a diferentes personas con sus entrenamientos físicos. Una nueva ilusión del concursante que está deseoso de empezar cuanto antes. "Todo esto ha sido una salvajada y me estoy recuperando. Estoy comienzo, descansando, haciendo cardio y un poco de deporte. Ya me estoy empezando a poner y sentir fuerte".