Kiko Jiménez advierte a Abraham García por su tonteo con Sofía Suescun: "Se nota de lejos"

Supervivientes All stars solo lleva una semana en antena y no ha parado de dejar momentazos desde su estreno. Desde el amago de abandono por parte de Adara nada más llegar a Honduras, a la declaración de intenciones de Abraham García de encontrar el amor a toda costa en la isla.

Precisamente el valenciano es uno de los protagonistas de la edición. Tras alzarse con el collar de líder en las dos pruebas que han disputado hasta el momento, el exconcursante de Gandía shore parece tener claro cuál de sus compañeras es la que más le llama la atención. Ni más ni menos que Sofía Suescun. La novia de Kiko Jiménez está en boca de todos tras el tonteo que parece estar protagonzando con Logan Sampedro, sin embargo, An¡braham García no desiste y juega también sus cartas para acercarse a la navarra.

Esta actitud ha sido duramente criticada por Kiko Jiménez, novio de la hija de Mayte Galdeano, quien no ha dudado en tildar la estrategia del valenciano de carpetazo fake.

Kiko Jiménez advierte

Abraham García no bromeaba: ha entrado a 'Supervivientes All Stars' soltero y dispuesto a conocer mejor a Sofía Suescun. "Voy soltero y es maravilloso", confesaba al anunciar su participación en esta edición de grandes y viejas glorias, antes de añadir que Sofía era una de las compañeras que más le llamaban la atención. Y vaya si era cierto... el concursante está cada vez más cerca de su compañera y el buen rollo entre ambos está siendo tan evidente que son muchos los que se han pronunciado al respecto.

"Se nota de lejos el carpetazo fake que está intentando hacer Abraham, ¡qué feo me parece!", comentaba Aurah Ruiz tras ver los movimientos del joven. También señaló que, aunque tiene "clarísimo" que Kiko está muy enamorado de Sofía y ella de él, "si es verdad que va a tener que estar lidiando con alguien que está detrás de ella", recordando lo que le sucedió durante su paso por los Cayos Cochinos, "lo va a tener un poco complicado, espero que no sea algo parecido a lo que yo tuve con Torres". Pero no ha sido la única en analizar este 'tonteo'.

El tercero en discordia (ya que es el que se encuentra a miles de kilómetros de este 'acercamiento'), Kiko Jiménez, también se ha pronunciado al respecto.

"Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, yo siempre estoy vacilando". De hecho, Kiko aprovechó su última intervención en el plató de 'Supervivientes' para asegurar que Abraham se ha equivocado de programa y debería haber ido a 'La isla de las tentaciones', y quiso darle un consejo al "tentador" de su novia: "Abraham debería de soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco", y es que cree que lo suyo no está siendo más que una estrategia.