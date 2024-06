Las reacción de Bosco Martínez Bordiu ante la expulsión de Adara: "No le presté atención".

La expulsión de Adara Molinero ha pillado por sorpresa a espectadores y compañeros de Supervivientes: 'All Stars' que han visto como la exfinalista no emepzaba con buen pie el concurso. Finalmente, lo ha terminado antes de tiempo, una situación que ha provocado la reacción de Bosco Martínez-Bordiú.

Ambos coincidieron en la edición del 2023 donde Bosco ganó y Adara quedó en segundo puesto. Allí, además de conocerse, mantuvieron un corto romance que se terminó, pero que no estropeó la gran relación que aun mantienen. Con la expulsión, Bosco quiso reflexionar sobre como fueron esos días de noviazgo.

"Me dediqué a ir a ver a mis amigos y todo, no le presté tanta atención como debería. No miraba el móvil...", lamentó el concursante sobre lo que no pudo aprovechar. "Me enamoré mucho más de ella cuando vi cómo cuidaba a su hijo, es una madraza y me lo pasaba genial”, volvió a señalar. Sin embargo, dejó claro que no volvería con Adara pese al buen recuerdo que guarda. "Tener una familia e hijos juntos tendría que ser bastantes cenas después".

Verdadera relación

Jonan Wiergo, amigo de Adara Molinero ha estado en el plató de 'Supervivientes All Stars' y, durante la parte para abonados de mitele PLUS, ha hablado sobre la relación que ella mantuvo tras salir de su edición con Bosco Martínez Bordiú y que se fraguó en Honduras.

Adara Molinero, en su llegada a Honduras el pasado jueves con el arranque de esta especial edición de 'SV', se negó completamente a tirarse del helicóptero y a iniciar su andadura en el programa, momentos en los que ella se rompía y en los que recibió el apoyo de Bosco, con el que tuvo una historia tras coincidir en Honduras.

Jonan, que comentaba los bonitos gestos que tuvo Bosco con su amiga durante la gala y que compartió concurso con ambos, negaba a Jorge Javier Vázquez que ellos hubieran tenido una relación formal al salir de Honduras: "Yo fui un poco celestina, pero tampoco fueron novios". Algo a lo que discrepaba completamente Pablo, amigo de Bosco: "Estuvieron cuatro meses juntos".

La versión de Bosco

"Era un rollito, no estaban juntos y no era una relación formal. Estaban enrollados, no creo que fueran pareja", entonaba y reiteraba Jonan sobre lo que habría sucedido entre ellos al terminar su aventura en 'Supervivientes 2023', aunque el defensor del sobrino de Pocholo daba más detalles de la versión de su amigo sobre lo que habría vivido con ella: "La versión de Bosco es que estuvieron ese tiempo juntos. Él no estaba con otras, es muy educado y un señor y jamás haría eso".