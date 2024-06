Adara Molinero pasa de Supervivientes a los juzgados: la denuncia que ha interpuesto contra Alessandro Lequio.

La salida de Adara de Supervivientes: 'All Stars' está dando mucho de que hablar. Y es que la influencer ha sido la primera expulsada de la edición en la que ya entró con mal pie. Al contrario que sus compañeros, Adara tardó unos días en saltar desde el helicóptero. Después de hacerlo entre mucho sufrimiento, llegó la alergia y problemas de salud que le lastraron.

Estos inconvenientes fueron los que decantaron el voto del público, que decidió que fuera la primera expulsada de la edición. En unas nominaciones que la emparejaron con Olga Moreno, Adara terminó por salir del concurso a los pocos días. Su marcha fue una tristeza para sus compañeros y, en especial, para Bosco Martínez-Bordiú, con el que mantuvo una relación en el pasado y todavía guarda una gran amistad.

"Yo salí del reality y todos mis amigos fuera, pues me dediqué a irlos a ver a todos. Y no dediqué toda la atención a lo que debería haber prestado atención. Yo con los teléfonos soy horrible, cinco días sin contestar", reflexionaba Bosco, después de enterarse de la expulsión de Adara. El sobrino de Pocholo asumía su parte de la culpa por lo que terminó la relación. "Pero qué clase de novio eres", era la pregunta de una sorprendida Marta Peñate. "Pues al que dejas".

Fuera de la isla, las reacciones a la expulsión de Adara también han sido muy variadas, pero ha llamado la atención una por encima del resto. Alessandro Lequio se mostró muy contundente con la actitud de la concursante. "Yo de Adara no me creo nada y mucho menos su enamoramiento. Todo esto forma parte del circo de Adara. Si tiene que ponerle los cuernos a su novio, se los pone. Se los pone, pero vamos, que esto es así. Ella es así, eso que es una mujer atractiva, hay que decirlo".

Estos comentarios tan directos no han sentado nada bien en el entorno de Adara y, mientras ella regresaba de vuelta a España, ha sido su novio, Álex Ghita el que ha salido en redes sociales a defenderla y contestar las acusaciones infundadas de Lequio. "Sí, es verdad que Adara es bellísima, no como tú que pareces un viejo prematuro ganándote la vida sin honor con comentarios casposos y misóginos sobre mujeres jóvenes", sentenció el joven.

Pero no dejó las cosas ahí y en la misma publicación afirma que emprenderán acciones legales para restituir el honor dañado con esos comentarios. "El comentario que has hecho, constituye un delito contra el honor, intimidad personal y a la propia imagen. Se te va a demandar. Me parece increíble que el programa permita, autorice y fomente este tipo de injurias, es de talla moral cero".

Habrá que estar pendientes de los siguientes movimientos de ambas partes, pero está claro que la guerra entre Adara Molinero y Alessandro Lequio no ha hecho más que empezar.