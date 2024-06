Un concursante de Supervivientes All stars encandila a Sofía Suescun y Kiko Jiménez se rompe: "Me parece muy feo"

Los primeros días en los Cayos Cochinos están siendo toda una odisea. Mientras unos supervivientes lo están pasando mal física y mentalmente, hay dos concursantes que están viviendo el reality desde otra perspectiva. Sofía y Logan han llegado a Honduras y están conviviendo con mucha complicidad.

Tanto Logan como Sofía están volviendo a vivir la experiencia más dura de la televisión juntos. Los dos supervivientes ya estuvieron concursando hasta la final en 'Supervivientes 2018' y parece que gracias a ese cariño que se tienen desde aquel entonces, han podido unirse en uña y carne en el 'All Stars'. Sofía y Logan se han convertido en la comidilla de la playa al compartir el mismo turno para cuidar del fuego. Marta Peñate ha sido una de las supervivientes que ha señalado que ambos concursantes están todo el día juntos en Honduras. Sofía le ha comentado que son 'superpartners'.

Ambos supervivientes han dormido el uno al lado del otro, se han dado la mano y también Sofía le ha rascado la espalda por las picaduras de los mosquitos y las pulgas. Por otro lado, también han tenido un 'tonteo' cuando han ido a pescar. La ganadora de 'SV 2018' ha bromeado con Logan: "No me infravalores". Kiko Jiménez ha estado mirando atentamente las imágenes de la bonita complicidad que está existiendo entre Sofía y Logan. El exsuperviviente de la última edición ha explicado que le gusta la relación que están teniendo: "Me gusta mucho verlos así haciendo equipo. A la vista está que se llevan de lujo".

Sin embargo, Jorge Javier ha insistido en que en las imágenes puede haber algo más que una amistad. Kiko le ha expresado que él no lo ve así: "Hay un tensión en el ambiente, ¿qué pasa, no puede haber una amistad?" En ese momento, Marian, la defensora de Olga Moreno ha estallado en contra de Sofía Suescun. Marian ha comentado que la concursante siempre 'tontea' con los hombres: "La estrategia de siempre, por parte de Sofía. Siempre hace lo mismo, tontear". Kiko Jiménez ha saltado al escuchar el comentario desafortunado por parte de Marian y ha defendido a su novia: "Me parece muy feo por tu parte, que una mujer diga eso. Me alegro de ver a Sofía fuerte física y mentalmente, que no se ha quejado".