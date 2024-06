La sentencia definitiva de Belén Esteban a Paz Padilla: "Hay un falserío".

La noticia del mes, el embarazo de Alejandra Rubio, está llenando páginas de revistas y horas de televisión sobre un hecho muy sorprendente. La pequeña de las Campos lleva a penas unos meses con Carlo Costanzia y ha decidido dar el paso de ser madre con 24 años. Una decisión muy valiente y que muchas otras compañeras respetan, como el caso de Paz Padilla.

La expresentadora de Sálvame aseguró que el embarazo de Alejandra Rubio tenía que ser motivo de alegría en la familia Campos y que ella tenía cierta envidia, ya que espera ser abuela más pronto que tarde. "Yo una de las cosas que he pedido para San Juan es eso", confesaba ante los medios. Ante esta respuesta, los reporteros le preguntaron por Alejandra. "¿A Alejandra también le deseas lo mejor?".

"Yo creo que toda mujer está preparada para ser madre. Cuando físicamente ya estamos preparadas, te voy a decir lo que me decía mi madre, Paz los niños solo necesitan amor y cariño", sentenciaba Padilla, añadiendo. "Con 24 años está más que preparada. Físicamente y como madre está preparada todo el mundo. Te vas a India, te vas a África y allí tienen a los niños con 12, 14 y 16 años".

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas para los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' que han saltado ante las palabras de Padilla. "Yo quiero mucho a Paz pero lo que está diciendo no, que una niña con 14 años ya está preparada no", expresaba Víctor Sandoval, mostrando su completo desacuerdo.

Por su parte, Belén Esteban fue más allá y quiso fijarse en los comentarios positivos que había hecho Padilla sobre Alejandra Rubio, unos comentarios falsos según la de Paracuellos. "Con lo que hemos vivido y oído en ‘Sálvame’ es alucinante. Yo a Paz Padilla lo que me joroba es que se conteste a cosas que no están sobre la mesa. Alejandra puede ser madre con quien quiera, donde quiera y a la edad que le dé la gana, el tema de Alejandra es que ha escupido para arriba".

"Porque cuando había un vídeo de las Campos las ponía verdes, cuando volvía el vídeo nos achuchaba a nosotros y decía que cuanto las quería. Venga vamos a dejarnos ya de tonterías, estoy de estar calladita que vamos. Ya llega un momento que… Ahora se quiere todo el mundo", afirmaba Belén, dejando claro que a ella no le podía engañar Padilla con esos comentarios.

"Que yo paso de Paz y ella de mí, pasamos mutuamente. Pero que en ‘Sálvame’ lo hemos visto todos. Que se ponía un vídeo de Terelu y la ponía a parir y ahora quiere a todo el mundo. ¡Venga ya!", sentenció Esteban, dejando claro que las diferencias entre ella y Padilla son más que notables.