Sofía Cristo ya no puede más y toma una drástica decisión sobre su familia: "Le perdonaré cuando esté muerto"

"Le perdonaré cuando esté muerto" decía una Sofía Cristo completamente devastada en 'Espejo Público' hace unos días tras la última exclusiva de su hermano y Ana Herminia para la revista Lecturas. Su madre también afirmaba ante la prensa que "lo que está sufriendo mi hija y lo que estoy sufriendo yo, no lo perdona ni Dios".

Malos tiempos para madre e hija, pero lo cierto es que ya han tomado medidas legales contra Ángel y Ana por todas las declaraciones crueles que están haciendo sobre ellas en los medios de comunicación.

Tajante y sin fuerzas de seguir defendiendo su verdad, Sofía se dejaba ver este viernes en el aeropuerto y no quiso pronunciarse sobre las palabras de su madre ni de las de su hermano: "No voy a hablar. Os agradezco que vengáis y os preocupéis, pero no voy a hablar. Os pido por favor que no sigáis porque no voy a hablar. Agradezco mucho vuestro tiempo pero no voy a hablar ¡No voy a hablar!".

Siempre con ese respeto hacia la prensa, Sofía agradecía la preocupación de la prensa tras su duro testimonio: "Ya, gracias por preocuparos" y nos confirmaba que está "tranquila"y centrada en su trabajo como dj: "Efectivamente".

Harta de que las declaraciones de su hermano la pongan en primera fila, Sofía mostraba su respeto a los reporteros, pero aseguraba que no tiene nada más que decir al respecto: "De verdad que lo siento. Sabéis que a mí me caéis bien, pero es que no voy a hablar. Es que ya habéis escuchado en 'Espejo Público' lo que dijey creo que es repetirse. No voy a repetir más".