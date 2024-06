Tenso rifirrafe entre Carlo Costanzia y Jose Antonio León que obliga a intervenir a Terelu: "¿Tú puedes y otros no?"

La pasada noche, Carlos Costanzia acudió al plató de 'De viernes' en Telecinco. La pareja de Alejandra Rubio fue entrevistado en el programa de Telecinco diez días después de que saliese a la luz con la hija de Terelu Campos.

Carlo Costanzia estuvo acompañado de la hija de María Teresa Campos, que, casualmente, se estrenaba ese mismo día como colaboradora fija del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. La visita del hijo de Mar Flores supuso el primer encuentro con su suegra en un plató de televisión.

Al principio de la noche Terelu Campos estuvo fuera de plató escuchando lo que la pareja de su hija iba contestando. Sin embargo, llegado el momento, la periodista entró en plató para acompañarle. Precisamente, la colaboradora llegó justo cuando se produjo un tenso encontronazo entre Carlo Costanzia y José Antonio León.

El periodista puso en evidencia al italiano al preguntarle por los supuestos mensajes en los que su expareja, Jeimy, le pedía retomar su relación. Carlos Costanzia negó la existencia de dichos mensajes y aseguró "que quiere subirse al carro de la fama". Estas palabras hicieron estallar al colaborador: "Si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?", espetó.

"Yo nací famoso", se limitó a decir el invitado. "No sé por qué tienes esa inquina contra mí. "A lo mejor quieres conocer a Jeimy, te paso el teléfono", aseguró el joven con cierta molestia. "Tanta educación que dices tener... Yo no hablo de mi vida privada, no soy yo el que ha cobrado 40.000 euros por sentarme ahí", aseguró alarmado José Antonio León.

Tras este primer enfrentamiento, Terelu Campos se vio obligada a intervenir: "Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo", afirmó queriendo calmar la tensión presente en plató.