¡De Viernes! expulsa a una colaboradora para dar paso a Terelu Campos: el programa se reorganiza con la nueva incorporación.

La familia Campos ha vuelto a estar en boca de todos después de la sorpresa que ha producido la exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio. La pequeña de la familia se está haciendo mayor a pasos agigantados y después de convertirse en una de las colaboradoras más destacadas en los programas del corazón, ahora con 24 años ha decidido quedarse embarazada.

Ante y de cara a la opinión pública, en su familia se han tomado bien la noticia, aunque como no podía ser de otra manera, hay voces que afirman lo contrario. Este ha sido el mayor cambio en el clan Campos que también ha hecho otros movimientos muy interesantes. Terelu, cabeza visible de la familia, ha decidido dejar atrás su aventura televisiva en TVE para regresar a la que fue su casa, Telecinco.

El programa ¡De Viernes! ha apostado por ella para levantar las audiencias que no están siendo las deseadas y parece que el efecto se ha conseguido. En el primer programa los índices ha cosechado buenos resultados con el fichaje estrella. Pero no todo son buenas noticias y es que para que entrase Terelu, había que sacar a alguien. La damnificada ha sido Patricia Cerezo que no volverá a aparecer en el programa.

Alessandro Lequio desvela el pasado de Terelu

Alessadro Lequio desvela en 'Vamos a ver', delante de Carmen Borrego, todos los detalles sobre la famosa leyenda de la secretaria de Terelu Campos que supuestamente le sujetaba el cenicero mientras esta trabajaba.

Todo el conflicto nace durante el directo, cuando Lequio se refiere a Terelu Campos como 'La ceniceros'. Este apodo hace saltar a Carmen Borrego, quien pide "respeto" para su hermana y se enfrenta al colaborador italiano delante de toda la audiencia. Sin embargo, Alessandro va más allá, saca su móvil y lee en voz alta un mensaje que recibió de un periodista donde relata al detalle la historia de Terelu y la 'leyenda del cenicero'.

Alessandro Lequio, al escuchar que Borrego dice que está mintiendo, estalla: "Yo no cuento mentiras, yo cuento lo que he visto. Lo he visto con mis ojos y no lo he visto sólo yo, ¡hablo del cenicero!". Acto seguido, con móvil en mano, lee el mensaje de un famoso periodista: "Así fue lo del cigarrito, época de 'Con T de Tarde', época de Gallardón. Su secretaria todavía recuerda como sostenía el cenicero, creo que se llamaba Cristina, aunque no estoy seguro. Todos, absolutamente todos, lo recuerdan".

Carmen Borrego sale en defensa de su hermana: "Si tú tienes una secretaria personal, que pagas tú y no la empresa, en televisión sabemos todos que no se puede fumar, hay una publicidad que sales a fumar, pues esta persona te tiene una Coca-Cola y el cenicero preparado. ¡No es lo mismo a que te sujete el cenicero!".

Al escuchar a Borrego, Lequio vuelve a la carga y se levanta para representar una escena real, según el colaborador: "¡Pero si lo he visto yo con mis ojos! ¡Que yo lo he visto! Mira, en sastrería, ahí con la secretaria -representa con la mano cómo sujeta un cenicero-, Terelu diciéndole: '¡Ven aquí!'. Eso lo hemos visto todos, no sólo yo".