Asaltan y roban el piso de Ginés Coregüela: "Ese vídeo dice muchas cosas. Hay ropa destrozada, han echado lejía dentro de los armarios"

Duros momento para Ginés Corregüela, excocnursante de Supervivientes. El 'Rey de los bocadillos' graba un vídeo para mostrar cómo se ha encontrado parte de su ropa y denuncia el robo de varias prendas de ropa. Todo esto sucede pocos días después de que viviera un tenso enfrentamiento con Yaiza Martín en 'Fiesta'.

Ginés no quiere acusar a nadie, quizás porque prefiera ser prudente ante este hecho tan serio y por eso no da nombres a la hora de hablar de la persona que ha podido haber entrado en su casa para hacerle ese destrozo: "A ella ya se le ha olvidado de dónde vino, pero bueno... al final se ve cada uno la persona que es. No voy a mentar el nombre porque no se lo merece". Eso sí, claramente habla de una mujer, pues se dirige a esta persona en femenino.

María González Falcó

Un equipo del programa 'Fiesta' viaja hasta la ciudad andaluza para ampliar esta noticia e intentar hablar con el afectado. Desde allí, nuestro reportero Jota nos cuenta qué es lo que ha sucedido, aportando varios detalles: "Ese vídeo dice muchas cosas. Hay ropa destrozada, han echado lejía dentro de los armarios, todo por medio...", pero, a parte de lo material, llama la atención cómo hemos podido ver a Ginés en esas duras imágenes. "Mira que él se ha enfrentado en los últimos meses a cosas complicadas, pero nunca lo habíamos visto tal y como lo hemos visto en estas imágenes. Él no da nombres, espero hablar con él y que me diga nombre y apellidos de esa persona que le ha destrozado por completo", añade nuestro compañero, que da más pistas del armario que muestra Ginés en el vídeo: "Él también dice que ha habido una serie de robos, que tenía una serie de zapatos, zapatillas nuevas, de ropa nueva, que también habría desaparecido".

Emma García quiere aportar algo de luz y llega a la conclusión de que esa mujer a la que Ginés acusa "tendría las llaves de su piso" y tendría que ser "una persona de confianza". De hecho, Ginés no habla de "unos señores que han entrado en mi casa", sino que habla desde la cercanía, "como una devastación más íntima". Tras conocer estos detalles, la psicóloga Lara Ferreiro se pronuncia sobre el hipotético caso de que fuese Yaiza quien se encontrase detrás de este episodio: "Esto es muy habitual. Hay parejas que son muy explosivas que se mueven en esa conflictividad y que, de repente, tienen muchísima pasión y, cuando rompen, pues ocurren vengan, se tiran los trastos a la cabeza...", opina la experta