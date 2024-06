Se desvela el trabajo real de Sofía Suescun lejos de los platós de televisión: la carrera sanitaria "con notazas"

Hoy Supervivientes acoge una importante decisión de la audiencia y el estreno de la Odisea de Poseidón, con tres espectaculares juegos y una recompensa como premio para su ganador. Ante las dificilísimas condiciones que están afrontando los supervivientes, sin apenas recursos para comer y soportando las picaduras de los insectos, la organización otorga el poder a la audiencia de decidir con sus votos si, de forma excepcional, concede una dotación mínima de comida a los concursantes para que puedan recuperar parte de sus energías. Además, debaten y valoran las situaciones más destacadas de las últimas horas de aventura, en una velada que muestra los porcentajes ciegos de cara a la segunda expulsión, con Bosco, Jorge y Olga como nominados.

Polémica de Suescun

Las primeras nominaciones de 'Supervivientes All Stars' en la pasada gala del domingo han traído cola y, es que, algunos de los concursantes no han entendido algunos de los votos que recibieron, como Olga Moreno el de Sofía Suescun, lo que terminaba en un tenso momento entre ellas en la playa.

Olga Moreno le hacía saber a Sofía Suescun que "no entiende" la nominación que recibió por parte de Abraham como líder, algo que no gustaba nada a su compañera: "Entonces, cada vez que nos nomine alguien nos tenemos que sentir así. Una vez más, víctima. No me parece justo que le dejes como malo". Comentario que no hacía ninguna gracia a Olga: "No soy ninguna víctima y no empecemos". "Tú eres la reina de las víctimas, te gusta mucho y es tu papel que siempre le has tenido, en el que te has sentido cómoda. Eres experta en darle la vuelta a las historias donde toda su vida, déjalo ya. No creo que tengas la conciencia muy tranquila", respondía Sofía y añadía algo más: "Te estoy hablando de lo que se ha mostrado en España, que eres la sufridora de la vida porque lo has pasado muy mal. Con lo que sé me es suficiente". Ya en directo, Olga se explicaba con Jorge Javier en el 'Oráculo de Poseidón', donde poco a poco iban a ver las imágenes al completo del enfrentamiento que ambas habían tenido en la playa: "Sofía, el pasado vamos a dejarlo en el pasado y vamos a centrarnos en 'Supervivientes' que para eso estamos aquí". "Un aplauso para tí, simplemente estaba defendiendo a mi compañero, me estaba pareciendo una traición. No te quieras agarrar a ningún pasado que ese es tu problema, no quieras manipular la situación", le respondía Sofía, pero Olga no entendía que dijese esto: "Lo has sacado tú".

Como la reina del ‘Madre mía’, la hija de Maite Galdeano también hizo un vídeo de presentación en su edición de ‘Gran Hermano’ y contó a qué se dedicaba: “Estudio psicología y ya estoy en el segundo año. Cuando me lo propongo, saco notazas, lo que pasa es que soy un poco vaga”, aseguró.