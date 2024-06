El exnovio de Anabel Pantoja no se queda callado ante las acusaciones de su pasado: "Se la sudo"

Omar Sánchez no se ha podido quedar callado ante los últimos comentarios que Anabel Pantoja, su expareja, lanzó contra él. Hace unas semanas, la sobrina de Isabel Pantoja comunicaba a través de una exclusiva que estaba embarazada. Una noticia que sorprendió por lo poco que lleva con su pareja y porque escasos días antes había habido unos rumores de infidelidad.

Sin embargo, ambos no han querido hacer caso a esas habladurías y han continuado con su vida muy feliz. Y es que Anabel sigue participando en ciertos programas, como en el debate de Supervivientes: 'All Stars' donde quiso dejar un recado a Omar Sánchez. Pantoja reaccionó a unas palabras de Bosco Martínez-Bordiú en las que opinaba de forma cariñosa sobre su exnovia, Adara Molinero.

"Más de una de las que estamos aquí querríamos un ex como Bosco", fue la sincera reacción de Anabel Pantoja, muy aplaudida por el público pero que a la persona aludida no le ha sentado nada bien. A penas unas horas han sido las que Omar ha tardado en contestar y sentenciar a la sobrina de Isabel Pantoja. Omar, desde el reality de 'Los Vecinos de la casa de al lado' ha querido contestar de forma contundente.

"Sinceramente, esta persona, ahora mismo, me da igual. He hablado de mi pasado aquí porque me han preguntado los compañeros. Dice que le da igual cómo esté, que se la sudo, vamos...", eran las primeras palabras de Omar, disgustado y con cierto aire de pasotismo ante unas palabras de una persona que, según afirma, parece haber superado.

Sin embargo, a los pocos minutos, Omar ha querido dejar clara su postura y ha continuado explicando por qué esas palabras no le suponen nada. En sus declaraciones deja claro que él está en un momento feliz de su vida, rodeado de seres queridos y en paz con su pasado, no quiere remover cosas de las que no se arrepiente por no haber tenido un comportamiento ejemplar.

"Sinceramente, yo, como tengo tanto respeto, espero que esté bien y esté feliz realmente de una vez por todas y sea feliz con lo que va a tener, con toda su familia y demás, sólo le puedo decir eso. Si quiere hablar mal de mí o se refiere a mí despectivamente pues allá ella. Yo seguiré siendo como soy yo, una persona respetuosa y una persona que, a la gente, le deseo lo mejor. Nada más. Me da absolutamente igual".