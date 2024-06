La hija de José Luis gil emite un comunicado: "No te imaginas cuánto se te echa de menos"

La hija de José Luis Gil ha ido comentado cómo se encuentra desde que sufriese un ictus en 2021, dijo entonces que toda la familia seguían "sosteniendo su mano". Además, pidió "por favor" que no se difundieran noticias "sin ninguna certeza" porque hacían "mucho daño". "Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos", escribió el 22 de marzo. la hija de José Luis Gil, publicó en sus redes sociales una fotografía con su padre. La joven, que ha ido comentado cómo se encuentra desde que sufriese un ictus en 2021, dijo entonces que toda la familia seguían "sosteniendo su mano". Además, pidió "por favor" que no se difundieran noticias "sin ninguna certeza" porque hacían "mucho daño". "Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos", escribió el 22 de marzo.

El estado de salud de José Luis Gil ha sido una cuestión de especial interés para los seguidores del actor durante los últimos años. El actor, que se dio a conocer al público general tras interpretar durante doce temporadas a Enrique Pastor en 'La Que Se Avecina', sufrió un ictus en el año 2021 y desde entonces permanece apartado del foco mediático.

Su hija Irene Gil ha sido la encargada de mantener a sus seguidores informados acerca de su avance de vez en cuando durante estos años. Hace tan solo unos días ha decidido publicar una nueva fotografía de su padre para disipar los rumores que surgen a su alrededor e informar de que se encuentra bien. "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos", ha escrito junto a la instantánea.

Nuevo mensaje

Desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias sobre el actor y ahora, también su hija Irene, ha compartido una nueva fotografía en la que padre e hija posan juntos. La joven se ha visto obligada a hacer la publicación porque han vuelto los rumores sobre el estado de salud de su padre. "Parece que vuelven los rumores, ¡aquí seguimos, vivo! Orgulloso de su nieta, no me extraña, es una crack. Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. Feliz verano a todos", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Los mensajes no han tardado en llegar y compañeras de profesión como Cristina Castaño reaccionaban con corazones al mensaje de la hija del actor. "Mucho ánimo y mucha fuerza", "Los seguidores de 'La que se avecina' queremos mucho a tu padre", "No te imaginas cuánto se te echa de menos" o "Cuánto me alegro de ver a este nuestro presidente" han sido solo algunos de los mensajes que han recibido