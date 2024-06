Polémica en Supervivientes al aparecer un vídeo de Rocío Carrasco votando con Olga Moreno como nominada: "Lo cambiamos"

Hoy Supervivientes está que arde. La entrega de hoy recooge una importante decisión de la audiencia y el estreno de la Odisea de Poseidón, con tres espectaculares juegos y una recompensa como premio para su ganador. Ante las dificilísimas condiciones que están afrontando los supervivientes, sin apenas recursos para comer y soportando las picaduras de los insectos, la organización otorga el poder a la audiencia de decidir con sus votos si, de forma excepcional, concede una dotación mínima de comida a los concursantes para que puedan recuperar parte de sus energías.

Además, debaten y valoran las situaciones más destacadas de las últimas horas de aventura, en una velada que muestra los porcentajes ciegos de cara a la segunda expulsión, con Bosco, Jorge y Olga como nominados. Tras la marcha de Adara Molinero como primera expulsada de 'Supervivientes All Stars', llegaban las segundas nominaciones de la edición en la que todos aseguraban lo complicado que era para ellos señalar a alguno de sus compañeros y, es que, las condiciones extremas en la playa como los complicados momentos bajo el agua ante las fuertes tormentas parece que les ha unido cada vez más.

María González Falcó

Con la prueba de líder, en la que los supervivientes tenían que mostrar su resistencia y su elasticidad, los concursantes lo daban todo y tras un trepidante duelo final entre Logan y Abraham, este último se convertía en líder de nuevo, muy emocionado, y portaba el collar que le daba un gran protagonismo en estas nominaciones. Al terminar las nominaciones, Jorge Javier Vázquez comunicaba que el claro señalado por el grupo era Bosco Martínez Bordiú con tres votos y había un empate entre Sofía y Olga Moreno con dos votos cada una. Desempate que iba a tener que disolver Abraham García como líder.

"Lo siento muchísimo, pero Sofía es una guerrera y la aprecio muchísimo", decía Abraham para meter en la lista de nominación a Olga Moreno. Como líder, también tenía que dar el nombre de su nominado directo, que era Jorge Pérez: "Lo siento".

“Todos nos caemos bien, todo es muy complicado, siempre es un gusto y un orgullo saber la opinión del publico”, eran las palabras de Bosco Blach al saber que era el más señalado por sus compañeros.

Por tanto, los tres nominados de esta semana de 'Supervivientes All Stars' con Jorge Pérez, Bosco Martínez Bordiú y Olga Moreno. ¡Puedes salvar a tu favorito votando a través de la app de mitele de manera gratuita".

El vídeo de Jorge Javier

El presentador ha publicado un vídeo en el que aparece junto a Rocío Carrasco y otra amiga. el presentador pregunta "¿Qué hacéis?". "Votar", contestan ellas con el teléfono en la mano. "Ah, pero recordad que no es para expuslar", les advierte Jorge Javier. "Entonces lo cambiamos dicen ellas".

Una imágenes que han corrido como la pólvora en la red social X y donde muchos usuarios entienden que es una clara referencia a nominar a Olga Moreno para expulsarla del concurso.

El mensaje de Rocío Flores

Tras varios días en absoluto silencio, y para acabar con las especulaciones que han surgido en redes sociales desde el estreno de 'Supervivientes All Stars', Rocío Flores ha hablado por fin alto y claro sobre la participación de Olga Moreno en el reality y se ha sincerado sobre qué opina de que la exmujer de su padre haya regresado a Honduras.

"No tenía pensado decir absolutamente nada ni grabar ningún vídeo ni nada, pero como ya he recibido este mensaje -en el que uno de sus seguidores critica que no haya pedido públicamente el voto para que la madre de su hermana Lola se salve de la nominación- y no voy a dar pie a recibir más… No lo tenía pensado porque pensaba que se daría por hecho, pero bueno, lo voy a aclarar" ha comenzado el alegato que ha compartido a través de sus historias de Instagram.

"Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en 'Supervivientes', al 100%" ha dejado claro, destacando que a "nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida -la muerte de su madre, Rosa Obrero, el pasado 9 de junio- haya tomado la decisión de ir". "Me parece bastante fuerte por su parte, y de hecho, espero, deseo, y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y que logre adaptarse de nuevo al concurso. Que logre, aunque sea, disfrutar un mínimo de la experiencia", ha asegurado. Y por si quedaba alguna duda todavía, Rocío ha pedido a sus seguidores que salven a Olga pese a que está nominada con Adara y con Jorge Pérez, íntimo amigo de la nieta de Rocío Jurado desde que coincidieron en 'Supervivientes 2020'.