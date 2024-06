Sonada ruptura en el mundo de los famosos: el ex de Alba Carrillo rompe con Vanesa Romero

Alba Carrillo, expareja de Santi Burgoa ha sicdo muy crítica con el que fue su novio tras descubrise que él tenía otra relación paralela.

Así lo comentaba la por entonces colaboradora de Telecinco cuando salían los primeros posados de Santi con su parej, la actriz Vanesa Romero. "Me sorprende mucho porque no es el Santi que yo conocí, pero después de conocer a la amante y todo*" ha añadido, reprochando que la discreción de la que ahora presume no era tal cuando estaba con ella: "Conmigo no era una postura discreta, era insultante incluso. Se supone que era un periodista serio que no quería mezclarse con la farándula y ahora está ahí expuesto como en los mercadillos diciendo '¿Queréis algo más?'. Y es que para Alba lo que Santi ha hecho en su primer posado con su nueva novia "es un papelón". "Ahí hay dos actores juntos y me parece muy bien" ha dejado claro, confesando que "si Vanesa fuera mi amiga yo no se lo deseaba".

Ruptura

Hace unos días crecían de nuevo los rumores sobre una posible crisis en la relación entre Vanesa Romeo y Santi Burgoa. Dejar de seguirse en redes sociales, hacer desaparecen las fotos que tenían juntos y no felicitarse públicamente por los cumpleaños fueron algunas de las pistas que hicieron pensar que su historia de amor podría haberse roto. En la tarde de este sábado, la actriz era una de las caras conocidas que acudía al concierto de Manuel Carrasco en el estadio Santiago Bernabéu y allí, ante las preguntas de los compañeros de Europa Press, confirmaba su ruptura. La actriz ha contado que pasará el verano "trabajando" y que cree que en agosto podrá "desconectar unos días" e ir a visitar a su familia. "Afortunadamente sí, un veranito de curro, luego si puedo me escaparé. No tengo un viaje organizado", comentaba sobre sus planes de verano. Al preguntarle por si esta vez son ciertos los rumores que apuntan a una ruptura con Santi, Vanesa Romero aclaraba que "sí, son ciertos" y que ella está "bien". Vanesa ha comentado que fue "hace tiempo ya" y que hay que vivir el momento y listo. "Todo está bien, que es lo importante", ha respondido a los compañeros de Europa Press.

Duras críticas

Alba Carrillo no contempla un alto al fuego en su ojeriza contra Telecinco y todos los que la hicieron sufrir en su paso por la cadena. Este jueves, la modelo acudió al final de temporada de ‘Land Rober Tunai Show’ en la televisión gallega y no se mordió la lengua cuando le pidieron que hablase de Ana Rosa Quintana. Algo moderada, la antigua colaboradora de Mediaset advirtió que no tenía nada bueno que decir de la presentadora.

En su paso por el programa, la ex de Feliciano López se enfrentó a una prueba en la que tenía que seleccionar casillas en un panel, las cuales correspondían a distintos famosos sobre los que debía hablar. «A ver, es el último programa ¿eh?… Buen rollo», advirtió el presentador tras explicar la dinámica de la sección.

«Vale, pero no me llames a mí», bromeó Alba Carrillo antes de arrancar. «No como en Telecinco… Esto no es como otras cadenas, que les gusta…», insinuó el presentador con la boca pequeña, pero la antigua concursante de ‘Supervivientes’ no tenía miedo a pronunciarse. «Sí, porque son cadenas, pero del váter», sentenció la modelo entre risas de los presentes.

Pero el buen rollo que había prometido antes de empezar la sección se esfumó cuando una pieza del panel se dio la vuelta y apareció la foto de Ana Rosa Quintana.

«Es… Bien jodida. Trabajé con ella y fenomenal, ¿sabes? Me dejó sin paro, sin nada», aseveró Alba Carrillo, que en su día demandó a La Fábrica de la Tele, Unicorn Content y a Mediaset por «despido improcedente» y «fraude de ley» tras su precipitada salida de la cadena. Una batalla legal que se saldó con un acuerdo económico entre ambas partes para eludir el juicio.