El bajón físico de Julián Muñoz que hace pronosticar lo peor: "Ya no se vale por sí mismo".

Las cámaras han vuelto a captar a Julián Muñoz fuera de su casa, dando un paseo acompañado por su nieto mayor y en un estado que ha preocupado a muchos. Por las informaciones que han salido de la familia y algunas declaraciones, el exalcalde de Marbella está atravesando una de las etapas más duras del cáncer que padece.

Su actitud para tratar el tema ha sido, en todo momento, la de mantenerse lo más alejado de los focos y dando muy pocas entrevistas. Su familia se ha encargado de hablar con los medios y dar actualizaciones sobre su enfermedad. Desde el programa 'Fiesta', Luis Rollán ha conseguido ponerse en contacto con el propio Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, para conocer la última hora del político.

"Me impresionó mucho ver a Julián, está muy delgado y muy apagado, cuando le pregunté que cómo estaba me dijo que se sentía que estaba con fecha de caducidad. Me dijo que la mejor quimioterapia que está recibiendo son su familia y sus amigos", expresaba apenado el colaborador del programa. También ha señalado que él lo está llevando lo mejor que puede aunque depende de su gente cercana.

Como explica el colaborador, esta "sobreviviendo" al terrible cáncer de la mejor manera que puede. Su familia tampoco lo está llevando bien, aunque están poniendo buena cara e intentan que Julián esté en las mejores condiciones ya que no puede caminar por sí solo. "No se vale por sí mismo". Como aspecto positivo, Rollán afirmó en palabras de Mayte Zaldívar, que el político sigue manteniendo una actitud positiva y ellos sigue disfrutando de "él y sus chascarrillos".

La última condena de Julián Muñoz

La Audiencia de Málaga ha condenado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, a exediles y a un promotor, que llegaron a un acuerdo de conformidad con el fiscal, en una causa en la que se ha absuelto al exasesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y a otro empresario, al considerar, en este caso, que los delitos de los que se les acusaba ya fueron juzgados o han prescrito.

Así se desprende de la sentencia y del auto, consultados por Europa Press, dictados por la Sección Primera de Málaga en una causa en la que se han investigado varios delitos en relación con los sucesivos convenios firmados desde 1995 por el Ayuntamiento de cesión de parcelas y aprovechamientos a empresas vinculadas a dos empresarios, uno de ellos Tomás O., que ha sido absuelto.

En la sentencia, se condena a Muñoz, según el acuerdo, por delitos de prevaricación administrativa, fraude y prevaricación urbanística y se le impone 18 meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, estimando que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas. El resto de condenas oscilan entre los nueve años de cárcel y el pago de una multa.