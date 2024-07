María José Suárez ya no se calla y desenmascara a Álvaro Muñoz Escassi: "Me entero de una noticia muy desagradable"

Tras meses de especulaciones al final se ha confirmado. María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se ha separdo depués de 3 años de relación. La pareja ha puesto fin así a los rumores que desde hace semanas venía circulando en torno a la pareja formada por la modelo y el jinete, ex de Lara Dibildos.

A tavés de un sorty en Instagram, la modelo daba el paso de confirmar que ambos habían decidido poner punto final a su relación. "Con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos", rezaba el comunicado que la andaluza compartía en sus redes sociales.

Lo que pocos sabían es que al parecer, tras el mensaje amistoso en el que ambos concluían su relación en buenos términos, ahora ha salido a la luz que al parecer la pareja habría acabado de la peor forma y por culpa de las infidelidades del jinete.

María José Suárez lo ha contado todo ante los micrófonos de Europa Press.

Infidelidad

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos". Este es el mensaje con el que María José Suárez anunciaba el pasado miércoles 26 de junio su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras 3 años de relación y días después de desmentir, con un crucero romántico por Dinamarca y los Fiordos noruegos en compañía de su hijo Elías, los rumores de crisis que les rodeaban desde hace semanas.

Un escueto comunicado en el que, reconociendo que no había sido "el mejor final para una historia tan bonita", la modelo dejaba entrever que había sido ella quien había tomado la decisión y que la ruptura no habría sido amistosa.

Y parece que uno de los motivos serían las presuntas infidelidades del jinete, ya que como han revelado en 'Espejo Público' Alonso Caparrós y Gemma López, "Escassi bailaría en otras pistas. Habrían pasado cosas salvajes y Escassi no solo bailaba en otras pistas, sino que en una de esas pistas que fue a bailar, la pista ya estaba ocupada por otro famoso. Entonces eso complicó un poco la historia".

Coincidiendo con estas informaciones, el ex de Lara Dibildos se ha dejado ver de lo más cómplice y cercano con la actriz Hiba Abouk este fin de semana en la celebración de la Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero', desatando los rumores de posible 'affaire' entre ambos tan solo cuatro días después de confirmarse su ruptura con María José.

Una actitud que ha hecho estallar a la modelo, que ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de Escassi. Y aunque ha insinuado que es cierto que le fue desleal, prefiere no revelar qué es lo que pasó entre ellos para que decidiese poner el punto y final a su relación y hacerle públicamente la cruz y raya al jinete.

"Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días, ¿no? No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido un tiempo para pasarlo más con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente" ha explicado, desmintiendo que su ruptura fuese previa y que su viaje fuese por ningún tipo de "acuerdo comercial en el crucero".

"Lo único que nos han pagado es el viaje, porque bueno, era un intercambio, como con mil viajes, pero no nos han pagado nada, ni nosotros hemos hecho ningún papel. Ni era un montaje porque Álvaro se pagó su billete, o sea, porque ya el mío iba con el niño, y Álvaro se cogió su billete en un intento de arreglar las cosas y que estuviéramos bien con el niño y demás" ha continuado, desvelando que fue "a la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como, déjame que yo procese esto". "Es una noticia desagradable que ya sí que no voy a entrar a comentar, no lo voy a hacer en ningún plato de televisión. Por supuesto que nos afectaba a los dos" ha admitido.

Y cuando le hemos preguntado si se debe a una infidelidad de Escassi, María José ha preferido no confirmar ni desmentir: "No voy a entrar en detalles, simplemente te digo cómo me siento, porque necesito, o sea, yo soy humana y necesito un proceso de sanar lo que me ha pasado, porque desde 10 días para acá ha sido todo... han pasado demasiadas cosas. Entonces, en eso me encuentro".

"Al día siguiente de volver de un crucero maravilloso, está todo bien, nos queremos muchísimo. No, yo ahora mismo la verdad es que lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y que no saber nada de esta persona, obviamente" confiesa sin ocultar lo dolida que está con el sevillano aunque no quiera contar la verdad de lo sucedido.

Y aunque María José tiene claro que "de esto se sale y yo he salido de peores, que esto para mí, no sé cómo decirte... He salido de peores" admite que ha sido "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno más cercano -amigos y familiares- "lo hemos pasado muy mal".

"Pues esto te digo yo" ha afirmado cuando le hemos preguntado cómo se come esta decepción con las declaraciones de Escassi hablando maravillas de ella y diciendo que es la mujer de su vida y la adora. "No lo sabe ni él. Adiós, besito" ha zanjado, dejando claro que no hay posibilidades de reconciliación ni quiere saber absolutamente nada de Álvaro.