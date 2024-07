Marta Peñate causa una guerra en Honduras y rompe su relación con Sofía Suescun: "Me agota tener que estar con cuidado"

Han tardado en llegar las primeras polémicas a Supervivientes: 'All Stars', pero cuando lo han hecho ha sido por todo lo alto y es que se han enfrentado dos amigas. Las protagonista han sido Sofía Suescun y Marta Peñate que, después de ser grandes amigas fuera y durante los primeros días de concurso, han roto su relación por completo. Y es que la discusión, en un principio no iba con la navarra, pero acabó llegándole.

Lo que era un comentario de Marta Peñate hacia Abraham ha terminado en una guerra a tres bandas. "Me agota el tener que estar siempre con cuidado, porque a ella todo le molesta", señalaba Abraham sobre el comportamiento de Marta. "Tócate los cojones", respondía de forma instantánea la aludida.

"Cuando mis compañeros están pasando un mal momento intento que saquen una sonrisa y gasto bromas. De ahí me soltó que tenía altibajos y que si quiero guerra la tendré. Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar un vídeo", confesaba Marta, intentando explicar su comportamiento durante el concurso. Sin embargo, a Abraham no logró convencerle la explicación y quiso dar su punto de vista.

"Para que entendáis como es. Dice que no hagamos algo y luego ella lo hace siempre. Va siempre inyectando mal rollo y en cuando ve una cámara se vuelve loca", afirmaba el exganador. Ante esta afirmación Marta no pudo más y saltó con todo. "¡Eres el tío más falso que hay! ¡No haces nada, lo único que haces es ganar las pruebas de líder! ¡Quieres un minuto de protagonismo a mi costa!".

Fue en este punto donde Sofía Suescun quiso entrar para opinar y, sorpresivamente lo hizo en contra de Marta Peñate. "Me sorprende que Marta insista poniéndonos entre la espada y la pared para que digamos si tienes doble clara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás. Es una discusión vuestra". Y es que la respuesta no pudo sentar peor a Marta.

"¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en 'Gran Hermano'", exponía la concursante. "¡Me estás vendiendo por un puto vídeo! ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo? Te lo juro, que conozco a tu madre, a tu novio, ¿y eso te compensa? Encima intentas hacerme quedar como una loca. La que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que hablo mal de Abraham y no es así".

Ante este cruce de declaraciones, Sandra Barneda quiso conocer el estado de la relación entre ambas. Sofía era tajante. "Ahora mismo pongo la cruz y la raya. Lo siento". Por su parte, Marta Peñate, en esta ocasión, estaba de acuerdo con su examiga. "Cruz y raya yo también. Me la has jugado".