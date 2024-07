La preocupación de Anabel Pantoja sobre los nuevos síntomas del embarazo: "Insomnio y cambios de humor".

Anabel Pantoja sigue avanzando con paso firme en su embarazo. Hace unas semanas anunció en una exclusiva que estaba de cuatro semanas y muy contenta por afrontar el nacimiento de su primer hijo. Pese a todos los rumores que surgieron alrededor sobre lo imprevisto de la noticia, ella se ha mantenido lejos y aislada para llevarlo con la mayor tranquilidad.

Sin embargo, la información que hay sobre los embarazos parece que está superando a la colaboradora de Telecinco. Anabel compartió esta semana una imagen en redes sociales mientras añade un emoticono de sufrimiento. La foto era un texto sobre los síntomas que se experimentan en la semana 19 de embarazo, precisamente la que está pasando Anabel.

De todo el texto, quiso resaltar una frase que parece que es el síntoma que peor lleva. "El bebé empezará pronto a adoptar patrones de sueño más regulares, y seguramente te percatarás de ello; los bebés suelen estar más activos justo cuando quieres ir a dormir". A lo anteriormente citado, también se le suma el insomnio, cambios repentinos de humor, acné o cambios hormonales. Ante esto Anabel se encuentra arropada por sus seres queridos y en especial, por su pareja.

El pasado de su novio

Anabel Pantoja ha sido protagonista en las últimas semanas debido a su embarazo, pero lo cierto es que las informaciones sobre el pasado de su pareja, David Rodríguez, han acaparado el foco mediático en los últimos días.

Esta semana conocíamos gracias al programa 'Ni que fuéramos Shhh' que David se presentó hace unos años al casting para ser tentador en 'La isla de las tentaciones'. Los colaboradores de dicho espacio pudieron ver el dossier multimedia que envió a la productora para poder participar. Sin embargo, no fue elegido.

Un pasado que no había trascendido hasta la fecha y del que no se ha pronunciado ni él ni la influencer. Hasta hoy. La sobrina de Isabel Pantoja ha acudido -junto con su novio- a la boda de Ana Moya y Diego Conde y allí ha tenido que hacer frente a estas preguntas.

Anabel nos aseguraba que está "muy bien" tras pregonar su embarazo y que lo peor que está llevando son "las noches porque me levanto por todo". Aunque en un primer momento llegaba sola, al ser preguntada por David, nos confirmaba que sí ha asistido: "Sí, está por ahí, pero se ha escondido de vosotros".

La cara menos amable de la influencer la veíamos cuando le preguntábamos por el deseo de su pareja de participar en un programa de citas: "No te voy a contestar a nada, vale mi vida, muchas gracias por todo". Además, tampoco quiso desvelar ningún detalle más de la cancelación del concierto de su tía en Valladolid: "Es que estoy en la boda, si no os importa, ya se ha comunicado porqué, no tengo porqué hablar más, ¿vale cariño? Muchas gracias a vosotros".