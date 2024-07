Adara Molinero confiesa que a su regreso a España lo primero que hará será llamar a Hugo Sierra: "Aunque sea durmiendo"

Los problemas de Adara Molinero en Supervivientes: 'All Stars' no han hecho más que aparecer desde el primer día. Pese a que la influencer consiguió llegar a la final en la edición de 2023, en esta ocasión no ha podido alcanzar ni la primera eliminación. Desde el primer momento, Adara se ha visto superada por las circunstancias. El primer gran reto, el salto en helicóptero, ya supuso toda una pesadilla.

En la jornada inaugural Adara fue incapaz de saltar al agua. El miedo y la tensión le impidieron moverse. Tuvieron que pasar unas horas hasta que la influencer decidió afrontar su temor y lanzarse. Pero una vez en tierra, la cosa no fue mucho mejor. Adara sufrió una reacción alérgica que casi le obliga a dejar el programa de forma prematura. Atacada por todos lados, Adara pidió de forma dramática dejar el programa.

"Pienso en el momento y me entran ganas de llorar. Quiero abrazar a mi familia, a mi madre, a mi novio y, seguramente, mi hijo estará durmiendo", señalaba pocos minutos después de caer eliminada por la decisión del público. En una estrecha votación, Olga Moreno logró imponerse a la finalista de 2023, asegurando su continuidad por lo menos una semana más.

Y es que Adara solo piensa en regresar a Madrid para reencontrarse con los suyos y tiene clara la primera llamada que va a hacer en cuanto tenga un teléfono a mano. "Llamaré al papá para que me lo enseñe, aunque sea durmiendo, que estoy segura de que así será", confesó, dejando claro que Hugo Sierra, expareja y padre de su hijo, recibirá esa ansiada primera llamada.

Y es que ante la respuesta, no tardaron en preguntarle sobre llamar a su madre. "Me estaba imaginando una respuesta adecuada, pero no me viene", comentó de forma graciosa antes de dejar clara su postura. "Sabéis que amo a mi madre, todo el mundo la conoce, pero es que estoy tan bien y tan orgullosa de haber hecho lo que sentía, que me da igual lo que piense la gente de mi familia y todo el mundo".

Campanas de boda

Elena Rodríguez ha anunciado su boda con Pedro Solà. La madre de Adara Molinero se casa con su novio, con el que lleva saliendo más de siete años. La que fuera concursante de 'Supervivientes' y también participante de 'GH VIP' le ha dado el 'sí, quiero' a su pareja en un mágico enclave. Además, a través de sus redes, ha enseñado su anillo de compromiso.

La deportista ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida. Pedro Solà le ha pedido matrimonio y ella le ha dado el 'sí, quiero'. Llevan juntos más de siete años y están igual de enamorados que el primer día. A ella se le cae la baba siempre que habla de él y, aunque su relación no es muy pública, siempre que puede presume de su noviazgo con pequeñas pinceladas de sus viajes y románticas citas.

Por eso, este momento tan importante para ambos no iba a ser menos. El empresario se ha arrodillado durante sus vacaciones y en un paradisíaco enclave. Además, Pedro Solà lo tenía todo calculado y ha escogido el momento clave para pedirle matrimonio a Elena Rodríguez: en la playa durante la puesta de sol.