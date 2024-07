Bertín Osborne protagoniza un duro enfrentamiento en una fiesta: "No tengo ganas de saludarte"

Bertín Osborne ha vuelto a ser protagonista, una vez más y muy a su pesar, por una sonada polémica. El famoso empresario conocido como "el turronero" celebró por todo lo alto la comunión de su hija. Un evento que congregó a lo más granado de la crónica rosa, entre ellos, Carmen Lomana y el propio Bertín Osborne.

Ambos famosos al parecer y según las palabras de la propia Carmen Lomana, se conviertieron en protagonistas inesperados al acabar siendo parte de un enfrentamiento en pleno evento.

La aristócrata ha contado a los medios que el cantante le dijo "No tengo ganas de saludarte". Una brusca respuesta que ha desatado la guerra entre ambos.

Guerra pública

Fueron varios los eventos que el fin de semana congregaron a un número destacado de vips. Entre ellos, varias bodas: las de la influencer Ana Moya, con mucho rostro telecinquero; la de la hija de Jaime Alfonsín, blindada y con la asistencia de Felipe VI y la hija de Cristina Yanes, con muchas caras de la alta sociedad. Pero en número de asistentes famosos ganó, por goleada, una comunión: la de la nieta de José Luis López, 'El Turronero'. Una larga y heterogénea lista de rostros famosos que se desplazaron hasta Andalucía para la ocasión. La jornada dejó, más allá de la celebración, un enfrentamiento: el protagonizado por Carmen Lomana y Bertín Osborne, del que ha hablado ella ahora.

Fue Jerez de la Frontera donde se produjo la mencionada reunión de celebrities. En la lista, además de la socialité y el artista, hubo rostros de la música, como María del Monte y Pitingo; de la interpretación, como Álex González, Paula Echevarría o José Mota; de la comunicación, como Susanna Griso, Carlos Herrera, Carlos Sobera o Paz Padilla, y también rostros habituales del papel cuché, como Bárbara Rey, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, Cayetano Rivera u Ortega Cano.

La comunión ha generado un buen número de titulares desde el sábado. Pero no solo por la relación de asistentes a la misma, que también. Dos han sido las tramas que han seguido coleando días después: por un lado, el vínculo entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, de quienes se ha dicho que fueron vistos juntos y con mucha "química" entre ellos, algo que ha confirmado el propio jinete al pronunciarse finalmente al respecto. Por otro, el enfrentamiento entre Lomana y Osborne, del que ella ha hablado también ahora.

Estos últimas días se ha hablado de la presunta confrontación entre ambos, que se habría producido el viernes en la cena previa al evento, en la que él le habría negado el saludo a ella, lo que habría propiciado una fuerte discusión entre ambos. Hasta ahora, tanto ella como él habían evitado pronunciarse al respecto, pero ahora Carmen ha aclarado lo sucedido en unas declaraciones para Vanitatis.

La celebrity reconoce que ambos estuvieron sentados en mesas cercanas, y que ella se levantó para saludar a José Moro, situado a su lado. Estuve un rato hablando con él sobre sus bodegas y quise decir: ‘Hola, Bertín', admite. Según ella, él se mantuvo cruzado de brazos y no quiso levantarse a saludarla. Es más, me dijo: ‘No tengo ganas de saludarte’. Yo le dije: ‘adiós’ y me fui”, ha admitido Lomana ahora, descartando así que hubiese una discusión abierta entre ellos, como se había rumoreado en los últimos días.