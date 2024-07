Bombazo para Adara Molinero a su llegada a España: la inesperada noticia que ha recibido la influencer

Adara Molinero ha sido la primera en dejar su aventura en Supervivientes All stars. La madrileña aterrizaba en el reality en el que participó hace un año con miedos, angustias y recelo a saltar del helicóptero. De hecho, la influencer sufría una crisis nerviosa que le impedía protagonizar el esperado salto y empezar así su aventura.

Tras lograr integrarse en la dinámica del concurso aunque con ciertos problemas, la joven acababa sufriendo una reacción alérgica que acababa haciéndole pedir la expulsión tras estar nominada.

Así acababa el paso por la isla de Adara, sin embargo, en su regreso a España le espera una enorme sorpresa y es que según se ha sabido, su madre Elena Rodríguez, va a pasar por el altar con su pareja, Pedro Solá.

Noticia inesperada

No ha podido ser. A pesar de que Adara Molinero estaba muy ilusionada con su participación en 'Supervivientes All Stars', un ataque de pánico a la hora de tirarse del helicóptero -que retrasaba su incorporación a la convivencia con el resto del grupo tres días-, y una fuerte reacción que le deformaba la cara poco después, sentenciaban su concurso. Y, tras pedir a sus seguidores que no la salvasen porque necesitaba regresar a casa con su familia, se convertía en la primera expulsada del reality el jueves pasado.

Y mientras la 'reina de los realities' se despedía de Honduras, su madre Elena Rodríguez anunciaba la mejor de las noticias: su compromiso con el empresario Pedro Solá, tras varios años de discreta relación: "Sí, sí quiero y querré el resto de mi vida @pedro_sola lo eres todo para mí" ha compartido en redes sociales con un vídeo del momento en el que su futuro marido la sorprendió al ataredecer con un impresionante anillo de compromiso.

Una feliz noticia de la que Adara se ha enterado por Europa Press a su llegada a España esta noche tras su expulsión del 'All Stars'. Completamente recuperada de la hinchazón en el rostro que le produjo la reacción alérgica, y sin poder ocultar su felicidad por estar de nuevo en casa, la influencer abandonaba el aeropuerto de Madrid Barajas con unos maxiauriculares para mantenerse aislada hasta esta noche, cuando reaparecerá en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

Tendremos que esperar hasta entonces para escuchar de su boda cómo se siente y por qué tiró la toalla tan pronto cuando era una de las grandes favoritas a ganar la primera edición del reality de 'leyendas'. Sin embargo, su sonrisa deja entrever que no le importa en absoluto ser la primera expulsada y haber dejado a sus compañeros tan pronto.

Explicando por gestos que no escuchaba las preguntas, Adara ha dado la callada por respuesta a las preguntas de cómo ha sido su reencuentro con Bosco en Honduras, y si cree que Sofía Suescun está tonteando con Logan Sampedro. Tampoco ha revelado si tiene ganas de ver a su chico, Álex Ghita, y a su hijo Martín -que en estos momentos está con su padre, Hugo Sierra-, pero sí ha reaccionado con una sonrisa y un gesto de sorpresa cuando ha 'escuchado' que su madre se casa con Pedro Solá.