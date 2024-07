Carlo Costanzia se la juega a Alejandra Rubio tras anunciar su maternidad: "Cuando le preguntan si está enamorado y dice no..."

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Pero la cuenta corriente de la única hija de Terelu Campos viene bien cargada desde la cuna y es que no hay que olvidar que su oadre Alejandro Rubio, es un conocido empresario de larga trayectoria en el negocio de la ópticas. Otro al que la fortuna le viene de familia.

Ahora, en Ni que fuéramos... han vuelto a tratar uno de los temas estrella de la semana con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia como protagonistas. Esta vez, ha sido la actitud del hijo de Mar Flores hacia su hija la que ha despertado todo tipo de críticas entre los colaboradores del programa. Concretamente, Marta Riesco no ha dudado en explotar contra el novio de la influencer tras las declaraciones de su última entrevista en De viernes.

Lluvia de críticas

A Carlo Costanzia se le está complicando la gestión de la fama. A pesar de haberlo mamado desde pequeñito con una madre como Mar Flores, lo cierto es que el hijo de la modelo parece haber aprendido muy bien -también con la ayuda de su chica, Alejandra Rubio- cómo funciona el mundo de la televisión y las exclusivas, pero el 'después' es lo que parece que se le está atragantando, y ahora le ha salido una nueva enemiga que está dispuesta a decírselo a la cara sin achantarse: Marta Riesco.

La periodista y colaboradora de 'Ni que fuéramos' acudió hace unos días a Vallecas, donde vive Carlo, para tratar de hacerle unas preguntas sobre su relación con Alejandra y también sobre su suegra, Terelu Campos, pero el modelo y actor no parecía tener su mejor día y se enfrentó a ella. Sin embargo, donde se mostró mucho más afable y simpático fue en su entrevista en el programa 'De viernes', donde se sentó junto a Terelu para demostrar su buena sintonía, algo que no ha sentado nada bien a Marta, que se lo ha echado a la espalda y ha cargado contra él calificándole de "sinvergüenza": "Habló de mí sin nombrarme, y luego me pareció de un impresentable las cosas que estaba diciendo... Él se debe de pensar que tú haces una exclusiva, ganas un pastón y no te pueden esperar a la puerta de tu casa, que nadie te puede hacer una pregunta por la calle... porque él considera que eso no está bien", empezó diciendo bastante enfadada en 'Ni que fuéramos' mientras comentaban la entrevista.

"Cuando le preguntan si está enamorado de Alejandra y dice 'no, yo es que de eso no voy a hablar'... ¿A qué se cree que ha ido a 'De Viernes'? ¿A hablar de su carrera como actor? Creo que no se da cuenta de que está ahí por lo que está. Porque dijo 'lo que yo tenga que decir a Alejandra se lo diré en privado'. Éste se debe de creer que han ido a que le entrevisten como profesional".